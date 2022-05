Pressegespräch proPellets Austria: Wie Putin Pellets teuer macht und warum es in Österreich eine Pellets-Bevorratungsverpflichtung braucht

Teilnahme auch online möglich

Wien (OTS) - Die Preise für Pellets liegen in Österreich auf Rekord-Niveau - eine rasche Entspannung ist nicht in Sicht. Das Problem ist aber nicht hausgemacht. Im Rahmen des Pressegesprächs stellt proPellets die aktuellste Preis-Erhebung vor, analysiert, wie der Krieg in der Ukraine eine europaweite Krise aller Energieträger auslöste und präsentiert die Forderung nach einer verpflichtenden Pellets-Bevorratung und einer Energie-Strategie, die die Versorgung mit erneuerbarer Wärme ausreichend berücksichtigt.

Mit

Dr. Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria und Präsident der World Bioenergy Association

