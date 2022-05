Reimon zur Zukunftskonferenz: Brüger:innen Europas wollen starke, solidarische und ökologische EU

Grüne fordern konsequente Umsetzung der Ergebnisse aus den Bürger:innenforen

Wien (OTS) - „Die Beiträge in den Foren haben gezeigt: Europas Bürger:innen wollen mehr europäische Demokratie, transparentere Institutionen, stärkere Mitbestimmungsrechte und effektiven Klima- und Umweltschutz“, sagt Michel Reimon, Europasprecher der Grünen, und hält fest: „Die Mitgliedsstaaten haben jetzt die Chance die EU näher an ihre Bürger:innen zu holen und die Forderungen nach einer starken, solidarischen Union, die gemeinsam an europäischen Lösungen arbeitet, zu verwirklichen.“

In der heutigen Sitzung des Nationalrates werden die Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas diskutiert. „Nationalstaaten allein kommen nicht weit bei der Bewältigung globaler Krisen. Europas Bürger:innen wissen das. Jetzt ist es an der Zeit, dass das auch die Entscheidungsträger:innen der Mitgliedsstaaten einsehen und die Forderungen der Bürger:innen konsequent umsetzen“, betont Reimon.

