Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 20.5.: „Schmutziges Gold“

Wien (OTS) - Der Handel mit Gold in der Schweiz ist Thema des von Marion Flatz-Mäser gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 20. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Schweiz ist ein Big Player im Goldgeschäft, obwohl es im eigenen Land kein Gold gibt. Vier der weltweit größten Raffinerien befinden sich in der Schweiz, ebenso die wichtigsten Luxus-Uhrenhersteller. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird in der Schweiz Gold raffiniert, also zu Barren verarbeitet. Bis zu 70 Prozent des weltweit geschürften oder recycelten Goldes kommen daher aus der Schweiz. Umwelt-Organisationen wie der WWF Schweiz und Antikorruptionsexperten fordern die offiziellen Stellen in der Schweiz auf, die Lieferketten transparent zu machen und die Bestimmungen im Goldhandel zu verschärfen. Denn oft geht das Goldgeschäft einher mit Umweltzerstörung, Ausbeutung, Kinderarbeit und Prostitution.

