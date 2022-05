Hilfswerk Nachbarschaftszentren: Integrationspreis für „Deutsch Café“

Wien (OTS) - Für das Projekt „Deutsch Café“ erhielten die Hilfswerk Nachbarschaftszentren den Österreichischen Integrationspreis in der Kategorie „Integration vor Ort“. Die Verleihung fand am 16. Mai durch Bundesministerin Raab im Bundeskanzleramt statt.



2021 verlieh der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) erstmals den Österreichischen Integrationspreis. Eine unabhängige Jury hat die besten eingereichten Initiativen und Projekte ausgewählt und einen Preis pro Kategorie vergeben. Mit dem innovativen Projekt „Deutsch Café“ wurde den Nachbarschaftszentren durch Bundesministerin Susanne Raab in feierlichem Rahmen der Integrationspreis 2021 in der Kategorie „Integration vor Ort“ verliehen. Die Freude bei den Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks ist groß. Eva Bertalan, stellvertretende Abteilungsleiterin der Nachbarschaftszentren, nahm den Preis sichtlich gerührt entgegen. Auch Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks ist begeistert: „Ich bin sehr stolz auf die großartige Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarschaftszentren leisten. Wir sind äußerst dankbar und freuen uns sehr über die Verleihung des Integrationspreises 2021“.

Projekt „Deutsch Café“ der Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Die „Deutsch Cafés“ bieten niederschwelligen Deutsch-Unterricht durch freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Nachbarschaftszentren. Die Treffen finden wöchentlich ohne Anmeldung, kostenfrei und in gemütlicher Atmosphäre statt. Gemeinsam werden Vokabel gelernt und die neue Sprache geübt. Es geht dabei um weit mehr als um den Spracherwerb – das Verbinden von Menschen aus verschiedenen Lebenswelten und das Fördern von Inklusion. Gerade in der aktuellen Ukraine-Krise ist diese Initiative von großer Bedeutung und wird stark in Anspruch genommen.

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

