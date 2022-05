AVISO 10. und 24. Juni: WiG-Feste der Generationen „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ im Auer-Welsbach-Park und Herderpark

Vorbeikommen und gratis Mitmachen! Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt Kinder und Senior*innen zum gemeinsamen Stationen-Programm

Wien (OTS) - Bewegung und Begegnung – unter diesem Motto stehen die „Feste der Generationen“ des Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, welche am 10. Juni im Auer-Welsbach-Park und am 24. Juni im Herderpark stattfinden. Bei freiem Eintritt gibt es für Kinder und Senior*innen ein vielfältiges Stationenprogramm zum gemeinsamen Ausprobieren und Mitmachen. „Bei all diesen Aktivitäten steht das Miteinander der Generationen im Zentrum. Kinder und Senior*innen tun sich und ihrer Gesundheit mit Bewegung an der frischen Luft etwas Gutes und profitieren gleichzeitig von den Begegnungen mit der jeweils anderen Altersgruppe“, betonen Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Feste der Generationen – Bewegung und Begegnung

Stadtrat Peter Hacker hat sich für das Fest der Generationen am 24. Juni bereits als Gast angekündigt. Vorbeikommen und Mitmachen heißt es für Kinder und Senior*innen – und alle Altersstufen dazwischen – um auf unterhaltsame Weise und unter fachkundiger Betreuung ein buntes Mitmach-Programm zu erleben. So können die Teilnehmer*innen beispielsweise ihre Geschicklichkeit beim Gleichgewichts- und Hindernisparcours unter Beweis stellen oder sich beim gemeinsamen Tanzen austoben. Die Feste der Generationen regen Klein & Groß an, sich mit Gesundheit und Wohlbefinden spielerisch auseinanderzusetzen. Unter anderem stehen dabei auch die Themen Entspannung, Ernährung und Zahngesundheit am Programm. Wer besonders fleißig mitmacht, darf sich auf ein kleines Geschenk freuen – dies auch als Motivation, weiter aktiv zu bleiben.

Termine & Orte:

Freitag, 10. Juni 2022, 9.30 bis 13.30 Uhr: Jugendsportanlage im Auer-Welsbach-Park, 1140/1150 Wien

Freitag, 24. Juni 2022, 9.30 bis 13.30 Uhr: Jugendsportanlage im Herderpark, 1110 Wien



Zum Mitmachen eingeladen sind sowohl Einzelpersonen als auch Kindergärten, Schulklassen sowie Senior*innen-Gruppen. Ab einer Gruppe von 10 Personen ist eine Anmeldung erforderlich: E-Mail an kleinundgross @ askoewat.wien oder Tel. 01/22 600 17.

Eine wetterbedingte Absage wird 3 Tage vor dem Termin unter www.wig.or.at/KLEINundGROSS bekanntgegeben.

Über das Projekt

„Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ wird von der Wiener Gesundheitsförderung WiG umgesetzt und aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert, der im Rahmen der Gesundheitsreform von der Sozialversicherung und der Stadt Wien eingerichtet wurde. Die „Feste der Generationen“ sind eine Aktion im Rahmen des Projekts, welche vom ASKÖ WAT Wien, unterstützt durch den Allgemeinen Sportverband Österreichs – Landesverband Wien und der SPORTUNION Wien operativ durchgeführt werden.

