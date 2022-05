Am 20. Mai ist der internationale Weltbienentag

Niederösterreich setzt sich intensiv für die 600 verschiedenen Wildbienen ein

St- Pölten (OTS) - Die Kampagne „Wir für Bienen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die über 600 verschiedenen Wildbienenarten, Honigbienen und Nützlinge in Niederösterreich zu schützen. Am 20. Mai findet der jährliche Tag der Biene statt und dazu kann „Wir für Bienen“ erneut eine Bilanz ziehen, die sich sehen lässt: Von der NÖ Lieblingsbiene bis zur Aktion „das gelbe Band“ wurde auch im vergangenen Jahr vieles umgesetzt, um die wichtigen Nützlinge in unserem Bundesland zu schützen.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Initiator der Kampagne „Wir für Bienen“, freut sich über das hohe Engagement in unserem Land: „Über 1.500 Hektar Blühstreifen konnten bereits im Rahmen der erfolgreichen Kampagne angelegt werden. Damit wurde gemeinsam mit unseren Partnern mehr Fläche für Artenschutz angelegt als die Fläche aller Fußballfelder in ganz Niederösterreich zusammen groß ist“. Die Kampagne „Wir für Bienen“ wurde von Pernkopf und der Landwirtschaftskammer NÖ ins Leben gerufen. Zu den Partnern gehören neben den Bäuerinnen und Bauern, inzwischen über 450 Gemeinden, die Landjugend, die Jägerschaft und viele weitere Landesorganisationen.

In Niederösterreich schützen wir was wir lieben. Dafür ist es notwendig zu wissen, was schützenswert ist. „Wir für Bienen“ hat sich in den vergangenen Wochen auf die Suche nach der NÖ Lieblingsbiene 2022 begeben. Bei einem Voting wurden neun besonders seltene und schützenswerte Wildbienen vorgestellt und von den 6.500 abgegebenen Stimmen gab es einen klaren Favoriten. Die NÖ Lieblingsbiene 2022 ist die „Kleine Holzbiene“. Unter allen Teilnehmerinnen wurden tolle Preise verlost, wie ein Insektenhotel im Wert von 400 Euro, ein Jahresvorrat an Honig oder eine Familienwanderung durch ein Europaschutzgebiet.

Nähere Informationen bei der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich unter 0676/83688569, Simon Slowik, und E-Mail simon.slowik @ enu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse