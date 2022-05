Wienweites Kinder- und Jugendparlament geht in die erste Runde

300 Kinder und Jugendliche diskutierten über ihr Wien der Zukunft

Wien (OTS) - Über 300 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren nahmen in Wien beim ersten Wiener Kinder- und Jugendparlament am 17. Mai und 18. Mai im Christine Nöstlinger Campus teil. Thematisch auf der Agenda standen die Projektideen der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Projekts „Dein Wien for Future“ eingereicht wurden. Für die Umsetzung dieser Ideen stellt die Stadt Wien den Wiener Kindern und Jugendlichen 1 Million Euro zur Verfügung.

Christoph Wiederkehr Vizebürgermeister und Jugendstadtrat: „Durch das wienweite Kinder- und Jugendparlament setzen wir neue Maßstäbe, wenn es um die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen geht. Wir ermutigen Kinder und Jugendliche, selbst Sprachrohr im politischen Diskurs zu sein. Mit 1 Million Euro können sie den öffentlichen Raum in Wien selbst aktiv mitgestalten und ihre Ideen für ihr Wien der Zukunft sichtbar machen. So wird Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt!“

Diskutiert wurde in den zwei 3-stündigen Parlamentssitzungen über die eingereichten Projektideen - Themen wie Skateparks, überdachte, konsumfreie öffentliche Plätze für junge Menschen oder die Beleuchtung von Ballkäfigen standen dabei hoch im Kurs. Außerdem war die Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien Thema. Im Herbst 2022 treffen die jungen Parlamentarier*innen zwei weitere Male zusammen.

250 Ideen für das Wien der Zukunft von jungen Wiener*innen eingereicht

Im Herbst 2021 reichten Kinder und Jugendliche rund 250 Ideen im Rahmen der Kampagne „Dein Wien for Future“ ein. Mitgemacht haben Vereine, Schulen oder auch Kindergärten. In der ersten Sitzung des Kinder- und Jugendparlaments wurden die Ideen Themenbereichen zugewiesen und mit den Abgeordneten in Ausschüssen diskutiert.

Um die Umsetzbarkeit der Ideen zu prüfen, arbeiten Kinder und Jugendliche in Co-Kreation Workshops im Juni 2022 mit Mitarbeiter*innen aus 27 Dienststellen der Stadt Wien sowie aus den Bezirken zusammen - vom Stadtgartenamt bis zur Bezirksjugendsprecherin.

Im zweiten Kinder- und Jugendparlament im Herbst 2022 wird darüber abgestimmt, welche 100 Projekte in die Online-Abstimmung für alle Wiener*innen zwischen 5 und 20 Jahren kommen. Die Siegerprojekte werden im Anschluss umgesetzt.

Das Kinder- und Jugendparlament sowie die Kinder- und Jugendmillion sind zwei der 193 Maßnahmen der Wiener Kinder- und Jugendstrategie „Junges Wien“. „Junges Wien“ ist ein Projekt der Stadt Wien, das vom Verein WIENXTRA organisiert und umgesetzt wird.

Unter www.junges.wien.gv.at/einreichung sind die eingereichten Projekte abrufbar.

