17. Bezirk: „Balkan Connection“ gastiert am Dornerplatz

Wien (OTS) - Mitreißende Jazz- und Balkan-Rhythmen bringen vier routinierte Musiker am Freitag, 20. Mai, im Zeitraum von 16.00 bis 18.00 Uhr in Hernals auf dem Dornerplatz zu Gehör. Michaela Rabitsch (Trompete, Horn, Gesang) und Robert Pawlik (Gitarre) stellen an dem Nachmittag ein neues Band-Projekt mit dem Namen „Balkan Connection“ vor. Gemeinsam mit Edin Bosnic (Harmonika) und Stefan Bartus (Bass) interpretieren die beiden erfahrenen Ensemble-Leiter selbst komponierte jazzige Stücke, die sie mit Weltmusik-Elementen und mit teils feurigen, teils seelenvollen melodischen Einflüssen aus Balkan-Ländern umrahmen. Der Bezirk unterstützt diese Veranstaltung der Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“. Das Freiluft-Konzert hat das Motto „Jazz am Dornerplatz“. Der Eintritt ist frei.

Auskünfte: Telefon 0664/24 11 767, E-Mail office@michaelarabitsch.com.

Die Besucher*innen der Musik-Veranstaltung haben die aktuellen Corona-Richtlinien zu beachten. Bei Schlechtwetter verlegt das KULT-Team das Konzert auf Mittwoch, 1. Juni. Eine Teilnahme am „Wiener Jazzfest der Bezirke“ („Wiener Jazz & Genusstage“) lohnt sich. Informationen über sonstige Kultur-Aktivitäten veröffentlicht die Hernalser Bezirksvorstehung im Internet: www.wien.gv.at/bezirke/hernals/.

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Rabitsch/Robert Pawlik (Balkan Connection):

www.michaelarabitsch.com