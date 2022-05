24 Uni-Märkte holen sich ab sofort den Strom vom Dach in die Regale

Großes Nachhaltigkeits-Projekt mit Energie Steiermark umgesetzt

Graz (OTS) - (Graz, 19.05.2022) Die Energie Steiermark hat für die Lebensmittel-Kette „Unimarkt“ insgesamt 24 Filialen in der Steiermark, Oberösterreich sowie Niederösterreich mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Insgesamt wurde mit einer Investsumme von 1,2 Millionen Euro eine Gesamtleistung von 1.243 kWp auf den Dachflächen der Filialen verbaut. Das entspricht dem Strombedarf von rd. 400 Haushalten.

Die Gesamt-Umsetzung erfolgte durch das Tochterunternehmen E1, das auch die gesamte Förderabwicklung und Montage übernommen hat. „Der Wunsch unserer Unternehmens-Kunden, selbst Strom zu erzeugen, nimmt immer mehr zu. Allein im Jahr 2021 haben wir auf Dächern heimischer Unternehmen Photovoltaik-Projekte realisiert, die jährlich mehr als 6 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom liefern“, so die beiden Vorstände der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf.

Bei den Anlagen für die Unimarkt-Filialen in den drei Bundesländern wurde besonderer Wert auf regionale Wertschöpfung gelegt: Die Module und auch die Wechselrichter sind daher ,Made in Austria‘.

„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit der Energie Steiermark und sind stolz darauf, durch den großflächigen Einsatz von Photovoltaikanlagen einen großen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Energie leisten können“, so Andreas Haider, Eigentümer und Geschäftsführung der UNIGruppe.

Neben der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen, hat sich die Energie Steiermark zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren auf 450 ha Freiflächen Sonnen-Strom für 75.000 Haushalte zu erzeugen und setzt dabei auf nachhaltige, agrarische Doppelnutzung. Erst Anfang Mai mehr erfolgten die Baustarts für zwei große Photovoltaik-Parks in Bärnbach und Neudau.



Über Energie Steiermark AG

Die Energie Steiermark fokussiert sich als eines der größten Dienstleistungsunternehmen Österreichs auf den Schwerpunkt nachhaltige Energie-Effizienz und innovative Service-Angebote in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme und Mobilität. Über 1.900 MitarbeiterInnen widmen ihre Erfahrung und Kompetenz einer fairen Partnerschaft mit den rund 600.000 Kunden im In- und Ausland. In der Erzeugung setzt das Unternehmen ausschließlich auf Erneuerbare Energie aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse. Mehrheitseigentümer ist das Land Steiermark. Die Energie Steiermark erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro.

Über Unimarkt

Unimarkt ist ein österreichisches Unternehmen mit 132 Standorten in fünf Bundesländern. Unter dem Namen Unimarkt firmieren sowohl Eigenfilialen als auch selbstständige Franchisepartner. Überhaupt ist Unimarkt seit mehr als 30 Jahren ein starker Partner für selbstständige Kaufleute. Aktuell werden 71 aller 132 Standorte von Franchisepartnern geführt – Tendenz steigend. Auch die Entwicklung und der Einsatz von digitalen Medien haben große Bedeutung für den Lebensmittelhändler. Unimarkt erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von rund 320 Mio. Euro.

