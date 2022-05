Wiener Weinpreis 2022: Best of Vienna - Die Wiener Landessieger sind gekürt

Top-Qualitäten in Weiß und Rot

Wien (OTS) - Die Spitzenjahrgänge in weiß und rot brachten beim Wiener Weinpreis einen wahren Goldregen und damit Landessieger in nicht weniger als 15 Kategorien. Die Besten der Besten nehmen ihre Auszeichnung vom Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig, persönlich in Empfang.

Mit Michael Edlmoser aus Wien Mauer, der gleich in vier Kategorien abräumt, gibt es beim Wiener Weinpreis 2022 einen klaren "Gesamtsieger". Ansonsten sind die Wiener Landessieger aber schön über das ganze Weinbaugebiet und die einzelnen Betriebe verteilt. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass es inzwischen in Wien sehr viele Weingüter gibt, die tolle Qualitäten produzieren und das Zeug zum Landessieger haben. Für die professionelle Verkostungsjury war es ein hartes Stück Arbeit, in zwei Durchgängen aus insgesamt 373 Weinproben von 56 Weinbaubetrieben die Top-Weine zu ermitteln. Andererseits war es aber auch ein Vergnügen, denn mit den Jahrgängen 2021, von dem die meisten Weißweine stammten, und 2018 sowie 2019, die das Gros der Roten stellten, waren gleich mehrere hervorragende Jahrgänge am Start.

Die klassischen Weine präsentierten sich dabei ganz auf der frischen Seite, kühl, feingliedrig und elegant, aber mit reifer, angenehmer Säure - sehr schön und animierend zu trinken, während die Reserven etwa vom Wiener Gemischten Satz sehr weich und vollmundig daherkamen. Die weißen Burgundersorten zeichnen sich durch eine hohe Reife aus, entwickeln sich aber immer mehr hin zu einer straffen, von Terroir und Mineralität geprägten Stilistik. Dadurch bleiben sie kompakt und trinkfreudig, gehen nicht in die Breite und haben das Potenzial für eine lange Flaschenreife. Ein besonders gutes Jahr war 2021 für den Sauvignon Blanc: Sortentypische Weine, klare Stilistik, viel Trinkfreude - mit dieser Qualität ergibt Sauvignon Blanc auch außerhalb der Steiermark Sinn.

Doch Wien ist inzwischen auch ein wirklich guter Boden für Rotweine: Die kraftvoll-opulenten Rotwein-Cuvées aus großen Jahrgängen wie 2018 befinden sich jetzt, nach einer entsprechenden Reifephase, in Bestform. Daneben kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Pinot Noir in Wien mit seinen kalkreichen Böden und dem gemäßigten Klima beste Voraussetzungen vorfindet - in der Final-Verkostung eine grandiose Serie auf höchstem Niveau.

Gute Nachrichten nach schwierigen Jahren

Der Präsident des Wiener Weinbauverbandes, Norbert Walter, zeigt sich erfreut über die tollen Qualitäten des aktuellen Jahrgangs 2021, der keineswegs einfach war: "Das Jahr war sehr wechselhaft, aber vor allem der schöne, trockene Herbst brachte schließlich exzellente, sehr feine und ausbalancierte Weißweine und Rote, die uns noch viele Jahre Freude machen werden!" - gute Nachrichten nach zwei schwierigen Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns in der Gastronomie und Hotellerie. "Das betraf Wien ebenso wie die Tourismusregionen im Westen, die für den Wiener Wein einen wichtigen Absatzmarkt darstellen", so Walter.

Auszeichnung durch den Bürgermeister

Ausgezeichnet werden die Wiener Landessieger im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Wiener Rathaus durch Bürgermeister Michael Ludwig persönlich. Einmal mehr wird damit unterstrichen, dass dem Wiener Wein in der Stadt ein besonderer Stellenwert zukommt und die Ehrung der Landessieger wie immer "Chefsache" ist: "Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Wiener Weinpreises herzlich zu ihrem genussvollen Erfolg! Ganz besonders freut mich natürlich, dass das städtische Weingut Cobenzl auch heuer wieder zu den Siegern zählt - eine wirklich großartige Leistung. Der Weinbau ist ein Wiener Kulturgut, der das Lebensgefühl in unserer Stadt prägt und zugleich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Die Stadt unterstützt die traditionsreiche Arbeit der Winzerinnen und Winzer, um optimale Rahmenbedingungen zu schaffen - damit die hohe Qualität der Wiener Weine auch für die Zukunft gesichert bleibt. Dass das städtische Weingut Cobenzl dabei seit vielen Jahren in der Oberliga mitspielt, macht mich als Bürgermeister natürlich besonders stolz".

Die Wiener Landessieger 2022

Sekt - Schaumwein: Lilly Rosecco, Weingut Hofer, Mauer

Zartes, blasses Lachsrosa im Glas, feine, kühle Frucht nach frisch aufgeschnittenen Erdbeeren, erfrischende Zitrusnote in der Nase. Am Gaumen kräftiges Mousseux, saftig-süße Frucht, feingliedrig, erfrischend und trinkfreudig mit weinigem Charakter. Mit seiner jugendlich-frischen Erscheinung und der Trendfarbe rosa ist er der ideale Sprudel für die Gartenparty, als Aperitif oder Begleiter zu Fingerfood und leichten Vorspeisen mit Fisch und Gemüse - einfach, unkompliziert, gut.

Kategorie: Muskateller

Gelber Muskateller Ried Herrnholz 2021, Weingut Deutsch, Hagenbrunn

Zarter Duft nach Stachelbeeren, Ringlotten und Mandarinen, am Gaumen ein aparter Mix aus dezenter Fruchtsüße und feingliedriger Säure, animierend, mit einem guten Trinkfluss und langem Nachhall. Ein wunderbarer Wein für die Terrasse oder das Grillfest, von dem man gerne noch einen Schluck mehr trinken möchte. Und dann noch einen. Und dann…

Kategorie: Grüner Veltliner klassisch

Grüner Veltliner Maurerberg 2021, Weingut Edlmoser, Mauer

Frisch, kühl und würzig im Duft mit mineralischem Grundton und verspielter Zitrusfrucht. Am Gaumen mit schönem Trinkfluss, viel Substanz und Präsenz für einen "klassischen" Grünen Veltliner. Gäbe es nicht all die anderen herrlichen Edlmoser-Weine, so könnte man mit diesem schon rundum zufrieden sein - zumal er ein universeller Speisenbegleiter ist, aber auch beim einfach so Trinken im schattigen Heurigengarten großen Spaß macht.

Kategorie: Wiener Gemischter Satz DAC

Wiener Gemischter Satz DAC 2021, Weingut Edlmoser, Mauer

In der Nase wie eine kühle Brise, die vom Maurer Wald herunterkommt, mit delikater Zitrusnote, traubig, mit dem Aroma einer frisch angeschnittenen Birne, am Gaumen mit einem munteren Säurespiel, feingliedrig und zart mit saftiger Frucht. Leicht und angenehm zu trinken, aber doch ganz schön viel Wein - der richtige Wein für den Baumschatten an einem heißen Sommertag.

Kategorie: Burgundersorten weiß

Weißer Burgunder Ried Himmel 2020 Maurerberg 1.ÖTW Kalkstein, Weingut Edlmoser, Mauer

Rauchig in der Nase mit reifen Obstnoten von gelben Äpfeln, Orangenzesten, saftig, gelbfruchtig, gleichzeitig opulent und animierend, am Gaumen stoffig, mit weicher Textur und reifer, lebendiger Säure, lange präsent und druckvoll im Abgang. Ein Wein mit herausfordernder Mineralität, in kleinen Schlucken und bei meditativer Stimmung genießen oder um bei der Grillpartie zum Steak einmal ganz andere Wein-Saiten aufzuziehen.

Kategorie: Chardonnay

Chardonnay Ried Jungenberg 2021, Weingut Christ, Jedlersdorf

Kühl und straff mit kalkiger Mineralität im Duft, die sich auch am Gaumen wiederfindet, ein purer, reduzierter Chardonnay ohne ein Gramm Fett, der akkurat die Kalksteinverwitterungsböden widerspiegelt, auf denen die Rebstöcke am Jungenberg stehen. Ein Wein, der sich einem nicht gleich an den Hals wirft, sondern langsam entdeckt und erobert werden will. Braucht viel Luft und Zeit im Glas und wird nach einigen Jahren Flaschenreife sein ganzes Potenzial entfalten.

Kategorie: Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc 2021, Weingut Kroiss, Sievering

Herrlicher Duft nach schwarzen Ribiseln mit feiner, kühler Mineralität unterlegt – so sortentypisch, dass ihn wohl jede(r) blind erkennen würde. Zarte Brennessel-Stachelbeer-Aromatik, sehr frisch und einladend. Am Gaumen feinfruchtig mit glasklarer Cassis-Note, verspielter Säure und schönem Trinkfluss. Wer Sauvignon Blanc mag, wird diesen Wein lieben - und die andern sollen halt einen Wiener Gemischten Satz trinken.

Kategorie: Grüner Veltliner kräftig

Grüner Veltliner 2021, Weingut Bernreiter, Jedlersdorf

Reifer, voller Duft nach frischem Brot und gelben Äpfeln, leicht exotischer Touch von Mandarinen bis Ananas, am Gaumen vollmundig und stoffig mit weicher Textur und milder Säure. Harmonisch und ausgewogen mit eindrucksvoller Präsenz und einem langen Nachklang. Ein Wein mit dem man sofort per Du ist - so gemütlich wie der Heurige der Familie Bernreiter in Jedlersdorf.

Kategorie: Riesling klassisch

Riesling Ried Falkenberg 2021, Weingut Karl Lentner, Jedlersdorf

Zarte, kühle Frucht, traubig, Holunderblüten, Minze, Weingartenpfirsich, am Gaumen feinstrahlige Mineralität, zart gestrickter Fruchtkörper, sehr schlank und kompakt, engmaschige Struktur, präzise und geradlinig bis zum langen Abgang. Ein leichter und trinkfreudiger Riesling, der stilistisch keine Kompromisse macht.

Kategorie: Riesling kräftig

Riesling Kalkstein Ried Sätzen 2020 Maurerberg 1. ÖTW, Weingut Edlmoser, Mauer

Enorme Duftfülle mit einem Strauß von exotischen Früchten, wie Ananas, Maracuja und Litschis, aber auch kalkig-kühle Mineralität, die ihm ein zusätzliches Spannungsmoment verleiht. Am Gaumen saftig, vollmundig, mit reifer, weicher Säure aber straffer, von salziger Mineralität getragener Struktur. Ein Wein, der scheinbare Gegensätze in einem Glas vereint, was seinen Reiz ausmacht. Den trinkt man nicht einfach, sondern kostet sich von Schluck zu Schluck weiter vor - und entdeckt immer wieder neue Facetten.

Kategorie: Wiener Gemischter Satz DAC Lagen

Wiener Gemischter Satz DAC Riede Mitterberg 2021, Weingut Kroiss, Sievering

Angenehm-einladender Frucht- und Beerenmix am Gaumen, erfrischende Holler-Zitrusnote, dazu frisches Baguette, am Gaumen kräftig mit dichtem Fruchtkörper und fein eingestrickter Säure, straff und kompakt mit schöner Länge und gutem Reifepotenzial. Hier kommt bei keinem Schluck Langeweile auf - darum könnte man diesen Wein nicht nur als universellen Speisenbegleiter einsetzen, sondern auch einfach für sich trinken, als gelungene Wiener Melange.

Kategorie: Zweigelt

Zweigelt 2018 Markus-Leopold, Winzerhof Leopold, Stammersdorf

Delikate Frucht nach reifen Amarena-Kirschen, unterlegt mit dezenten Aromen von Bitterschokolade und Kaffee. Am Gaumen weich und vollmundig mit einem harmonischen Mix von dunkler Kirschfrucht und dezenten Röstaromen, samtige Textur, schöner Trinkfluss und gute Länge. Kein Monster-Zweigelt, sondern ein rundum gelungener, ausgewogener, sympathischer Rotwein, der sich wunderbar trinken lässt - zum Beispiel in Begleitung eines schönen Zwiebelrostbratens von der Beiried.

Kategorie: Rotwein-Cuvées

Ried Jungenberg Cuvée 2018, Weingut Wien Cobenzl, Grinzing

Mächtiger Duft nach Hollerkoch, Schwarzen Ribiseln, Dörrobst und Orangenzesten, rauchige Grillfeuer-Aromatik, Röst- und Kaffeenoten. Am Gaumen vollmundig, weich und mit großzügiger Opulenz, ein Wein der die Geschmackspapillen mit Eindrücken regelrecht flutet. Dunkle Beeren, Würze, Schokolade, ganz viel Stoff, aber durch den reifen, fein eingestrickten Gerbstoff nicht übermächtig, sondern gut strukturiert. Der perfekte Wein als letztes Glas vor dem nach Hause gehen oder als Begleiter zu gegrilltem Steak oder Schmorbraten, der sich selbst von einer guten Zigarre nicht einschüchtern lässt.

Kategorie: Burgundersorten Rot / Pinot Noir & St. Laurent

Pinot Noir Reserve 2020, Weingut Pfaffl, Stetten

Dunkelbeerig-würzige Aromatik in der Nase, Dörrobst, etwas Kaffee, Rösttöne, edelherbe Schokolade. Am Gaumen weich, stoffig und vollmundig, wieder Aromen von Bitterschokolade, Speck, dichter Fruchtkörper, saftig, mit perfekt eingebundener, reifer Säure, die ihm Struktur und Trinkfluss verleiht. Ein moderner Pinot voll Saft und Kraft mit Potenzial für viele Jahre, der sich in Gesellschaft eines schönen Rehbratens oder Wildgeflügel absolut wohlfühlen wird.

Kategorie: Rotweinsorten International

Cabernet Sauvignon 2018, Weingut Deutsch, Hagenbrunn

Dunkle Würze, Dörrzwetschken, Rumtopf, Cassis, Liebstöckl, Zedernholz, rauchige Noten - soweit der Duft! Am Gaumen dicht und stoffig mit viel Fruchtsüße und einem reifen, gut integrierten Gerbstoff als Kontrapunkt, dunkle Beeren, Kakaotöne, viel Grip - am Beginn seiner Trinkreife bereits zugänglich aber man muss sich um diesen Wein noch lange keine Sorgen machen. Eine Traum-Paarung mit einem schönen Tomahawk-Steak vom Holzkohlengrill. Ein T-Bone vom Gasgriller tut es aber auch!

Wien und der Wein

140 Weinbaubetriebe bewirtschaften in Wien 645 ha Rebfläche, wovon rund ein Drittel biologisch bewirtschaftet wird - das ist Österreich-Rekord. Wien ist die einzige Großstadt der Welt mit nennenswertem Weinbau innerhalb der eigenen Stadtgrenzen. Pro Jahr werden rund 2,4 Mio. l Wein gekeltert. Der wichtigste Wein ist der "Wiener Gemischte Satz DAC", der ein Drittel der Gesamtproduktion ausmacht und der Wiener Top-Wein im Export ist. Die Wiener Weinberge und Heurigen sind beliebte Ausflugsziele für Einheimische und Touristen und prägen das Wiener Landschaftsbild erheblich mit. Alles über den Wiener Wein und aktuelle Termine finden Sie hier: www.wienerwein.at. (Schluss)

