„Bewusst gesund“: Hantavirus – Infektion auf dem Vormarsch

Hantavirus – Infektion auf dem Vormarsch

Zoonosen sind Krankheiten, die – wie bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus – von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Eine andere derartige Infektion ist in Österreich derzeit im Kommen: Das Hantavirus, das durch Rötelmäuse übertragen wird, hat sich vor allem in der Steiermark und in Kärnten in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet. Die Erkrankung beginnt meist mit grippeähnlichen Symptomen, kann aber zu schweren Nieren- oder Lungenschäden bis hin zum Tod führen. Fachleute raten vor allem im Frühling zur Vorsicht. Willi Fleck, Landwirt aus Bad Waltersdorf, hat sich vor drei Jahren mit dem Hantavirus infiziert. Neun Tage lang musste er im Krankenhaus behandelt werden. Es dauerte vier Monate, bis er wieder genesen war. Gestaltung: Silke Tabernik

„Bewusst gesund“-Tipp: Antibiotikaresistente Keime

Vor Kurzem hat ein Test der Umweltschutzorganisation Greenpeace für Aufsehen gesorgt, demzufolge jedes dritte Stück Fleisch, das in Supermärkten gekauft wurde, mit antibiotikaresistenten Keimen belastet war. Welche Auswirkung das auf die Gesundheit von Menschen haben kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Spargel und Co. – so bleiben Lebensmittel frisch und gesund

Mindestens ein Viertel der in Österreich gekauften Lebensmittel landet im Müll, das hat auch mit falscher Lagerung und Aufbewahrung zu tun. In den heimischen Mülltonnen finden sich Lebensmittel oft noch originalverpackt oder unverarbeitet. Viele Konsumentinnen und Konsumenten kaufen zu viel und haben dann keine Gelegenheit, alle Lebensmittel zu verarbeiten, bevor sie unansehnlich oder verdorben sind. Selbst der Kühlschrank ist nicht immer die beste Lösung aller Lagerungsprobleme. Dabei geht es nicht nur um Abfallvermeidung, sondern auch darum, die Qualität und den gesundheitlichen Nutzen möglichst lange zu erhalten. „Bewusst gesund“ hat am Beginn der Erntesaison Tipps bei einer Ernährungsexpertin eingeholt. Gestaltung:

Christian Kugler

Klimawandel und Gesundheit

Eine extreme Hitzeperiode in Indien und Pakistan mit über 40 Grad im Schatten hat während der vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt und viele Menschenleben gefordert. Ob in Österreich der Hitzerekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 übertroffen wird, wird sich erst zeigen. Beispiele wie diese führen auf jeden Fall vor Augen, dass das Thema Klimaschutz auch von großer Bedeutung für unsere Gesundheit ist. Die WHO schätzt, dass jedes Jahr weltweit mehr als 13 Millionen Todesfälle auf vermeidbare Umweltursachen zurückzuführen sind. Damit geht die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit vom Klimawandel aus. Was jeder von uns tun kann, um nicht nur die Umwelt, sondern damit auch seine Gesundheit zu schützen, erläutert Umweltmediziner Univ. Prof. Dr. Hans-Peter Hutter in „Bewusst gesund“.

Minigolf – Nostalgie-Sport im Aufwind

Minigolf ist kein Trendsport und doch beliebt. Fast jede/r hat das Spiel mit Ball und Schläger schon einmal ausprobiert. Die Bahnen mit ihren bunten Hindernissen, Wellen und Kurven wecken Erinnerungen an die Kindheit oder den Sommerurlaub und werden jetzt teilweise liebevoll instandgesetzt. Derzeit spielen rund 4.000 Personen in Österreich vereinsmäßig Bahnengolf, wie es im Fachjargon heißt. Eine davon ist Johanna Knotzer. Die 67-jährige Seniorin zählt zu den besten Spielerinnen Europas und hält sich seit 50 Jahren mit Minigolf fit.

