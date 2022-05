ORF-MUTTER ERDE-Klimaschwerpunkt: „dokFilm: Afrikas Grüne Mauer – Mit Bäumen gegen die Wüste“ am 22. Mai

Ab 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Eines der ehrgeizigsten Klimaschutz-Projekte der Welt stellt ein weiterer „dokFilm“ im Rahmen des aktuellen ORF-MUTTER ERDE-Schwerpunkts „Klima und Energie – Bye Bye CO2“ (Details unter presse.ORF.at) am Sonntag, dem 22. Mai 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 vor: „Afrikas Grüne Mauer – Mit Bäumen gegen die Wüste“ heißt der faszinierende wie inspirierende Film des britischen Regisseurs Jared P. Scott über den 8.000 Kilometer langen und 15 Kilometer breiten Grünstreifen aus Bäumen und Gärten, der als Bollwerk gegen die Wüste quer durch Afrika von Dakar bis Dschibuti führt. Eine beeindruckende, rhythmische Geschichte von Optimismus, Solidarität und Entschlossenheit.

Mehr zum Inhalt:

2007 trifft eine transafrikanische Konferenz eine richtungsweisende Entscheidung: den Bau der Großen Grünen Mauer. So wird quer durch Afrika ein 8.000 km langer Gürtel aus Bäumen gepflanzt, der die Ausbreitung der Wüste aufhalten und Millionen von Menschen Nahrung, Arbeitsplätze und eine Zukunft bieten soll – der wohl grünste Kampf gegen den Klimawandel. Die Vollendung dieser Initiative würde zu einem neuen Weltwunder werden.

Im Dokumentarfilm „Afrikas Grüne Mauer – Mit Bäumen gegen die Wüste“ reist die malische Sängerin Inna Modja entlang dieser noch lückenhaften „Great Green Wall“ zu den Menschen im Senegal, in Mali, Nigeria und Äthiopien und begegnet dort Problemen wie Dürre, Ressourcenknappheit, Radikalisierung oder Migration. Sie spricht mit den Betroffenen über deren Ängste, Träume und Hoffnungen in einer Sprache, die schon immer die afrikanische Kultur bestimmt hat: Musik. Denn: Wo sich Wörter schließlich erschöpfen, fängt Musik ihre Begegnungen auf. Auf der Reise generiert die Doku in einer kollektiven musikalischen Collage den Soundtrack der Grünen Mauer.

Der Film erzählt eine faszinierende Geschichte, die den Zeitgeist eines einzigartigen Moments festhält und die Seele einer neuen afrikanischen Generation enthüllt, die versucht, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Zukunftsmusik ist hier keine Utopie, sondern der Motor hoffnungsvoller Menschen, die der Zerstörung durch den Klimawandel gnadenlos und mit grünem Daumen den Kampf ansagen.

