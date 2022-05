DIE WOHNKOMPANIE: Spatenstich für VIOLA HOMES in Wien Favoriten

Mit VIOLA HOMES realisiert DIE WOHNKOMPANIE erneut ein Mietwohnungsprojekt für einen Globalinvestor.

Wien (OTS) - Und wieder setzt DIE WOHNKOMPANIE ein Wohnprojekt in Wien für einen Globalinvestor um: Mit VIOLA HOMES entstehen in der Erich-Sokol-Gasse 19 in Wien Favoriten 59 2-4 Zimmer Mietwohnungen. Am 17. Mai wurde vor Ort der Spatenstich gefeiert. Für Roland Pichler, Geschäftsführer DIE WOHNKOMPANIE, ein weiteres Indiz für den Erfolg der Unternehmensstrategie: „Die Kombination aus attraktiven Lagen – VIOLA HOMES ist unter anderem bestens an den öffentlichen Verkehr und das höherrangige Straßennetz angebunden – und attraktiven Wohnungsgrößen macht unsere Projekte für Globalinvestoren besonders attraktiv.“

DIE WOHNKOMPANIE bezieht schon bei der Konzeption ihrer Projekte dabei nicht nur die bestehende Makro- und Mikrolage in ihre Überlegungen mit ein, sondern auch zukünftige Entwicklungschancen und Wertperspektiven. Roland Pichler: „Die langjährige Markterfahrung, unsere Handschlagqualität und das partnerschaftliche Verhältnis ermöglichen es uns, attraktive Projekte wie beispielsweise VIOLA HOMES für Globalinvestoren umzusetzen.”

Alle Wohnungen in den VIOLA HOMES sind zudem mit Freiflächen wie Loggien, Balkonen, Terrassen und/oder Gärten ausgestattet, die hauseigene Tiefgarage umfasst 36 Stellplätze.

Mit dem Spatenstich ist nun für das Projekt in Wien Favoriten der erste Meilenstein gesetzt, die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant. „Gerade in so herausfordernden Zeiten für Bauträger und Investoren freut es uns, abermals mit einem Projekt starten zu können und unseren Projektplan einhalten zu können”, so Roland Pichler. Bezirksvorsteher Marcus Franz, Vertreter der Baufirma und des Architekten wünschen gemeinsam mit DIE WOHNKOMPANIE dem Projekt einen erfolgreichen zügigen Baufortschritt.

Über DWK DIE WOHNKOMPANIE

DWK Die Wohnkompanie GmbH entwickelt als inhabergeführter, unabhängiger Wohnbauträger nachhaltige urbane Lebensräume. Der Fokus liegt dabei in der Realisierung freifinanzierter, nachhaltiger Wohnbauprojekte, die sich an den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen orientieren und einen starken Bezug auf die Mikrolagen nehmen. Innovative und nachhaltige Lösungen nehmen bei der Konzeption, Planung und Umsetzung der Projekte einen wichtigen Stellenwert ein.

Als Tochterunternehmen der Zech Group – eines der stärksten Bau- und Immobilienunternehmen Deutschlands – steht DIE WOHNKOMPANIE für umfassende Kompetenz im Wohnungsbau, einzigartige Expertise und sichere Bonität.

DIE WOHNKOMPANIE ist daher der richtige Partner, um Projekte jeder Größe von der Erstplanung bis zur Vermarktung erfolgreich zu managen.

www.wohnkompanie.at

www.zech-group.com

