„NÖ Straßen.Kunst.Festival“ in Wiener Neustadt

Artistik, Akrobatik, Musik, Comedy und mehr aus neun Ländern

St.Pölten (OTS) - Nach zwei Jahren Corona-Pause geht in der Innenstadt von Wiener Neustadt von heute, Donnerstag, 19., bis Samstag, 21. Mai, wieder das „NÖ Straßen.Kunst.Festival“ über die Bühne, das am Hauptplatz, in der Neunkirchner, Wiener und Herzog-Leopold-Straße Artistik, Akrobatik, Musik, Comedy, Zauberei etc. aus neun Ländern bzw. vier Kontinenten bietet. Gleichzeitig offeriert auch die Innenstadt-Gastronomie spezielle Angebote und lädt zum Verweilen ein.

Den heutigen Auftakt bildet dieses Jahr erstmals „Straßen.Kunst im Schaufenster“: Dabei werden zwischen 16 und 18 Uhr in mehreren Schaufenstern von Innenstadt-Geschäften für rund 15 Minuten Künstler auftauchen und so als Teaser für die beiden Folgetage fungieren. Morgen, Freitag, 20. Mai, stellt dann ab 14 Uhr eine Straßen.Kunst.Parade am Hauptplatz alle Mitwirkenden vor und läutet das Festival ein. Danach läuft das Programm bis 22 Uhr und wird am Samstag, 21. Mai, von 12 bis 22 Uhr fortgesetzt. Auf die Kleinsten warten dabei ein Mitmach-Zirkus, Kinderschminken sowie Theater auf Fäden.

Mit dabei sind bei dieser fünften Ausgabe des Spektakels u. a. das Maxmaber Orkestar aus Triest mit Balkanmusik, The Trouble Notes, der Schweizer This Maag, Claudio Mutazzi aus Italien, Eva Q., der Jongleur El Diabolero, die Flying Freaks aus Oberösterreich, das Upside Down Orchestra mit Akrobatik und Breakdance, Carmen Lück, amtierende Weltmeisterin am Cyr Wheel, der Zauberer The Charming Jay aus Südkorea und Chris Blaze – The Fire Ninja aus Australien. Auftritte regionaler Künstler runden das Programm ab. Die auftretenden Künstler erhalten keine Gage und freuen sich auf das Hutgeld der Besucher.

Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Wiener Neustadt unter 02622/373-306, e-mail Carina.Puerer @ wiener-neustadt.at und www.strassenkunstfestival.at.

