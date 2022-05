Sagartz zu Nordmazedonien/Albanien: EU-Beitrittsverhandlungen starten

Europa-Parlament stimmt über Fortschrittsberichte für Nordmazedonien und Albanien ab - Nordmazedonien und Albanien haben ihre Hausaufgaben gemacht - EU muss liefern

Brüssel (OTS) - "Nordmazedonien und Albanien haben ihre Hausaufgaben für den Start von Beitrittsgesprächen längst gemacht. Gerade im Angesicht von Putins Krieg in der Ukraine und zunehmender russischer Versuche der Destabilisierung am Westbalkan liegt es jetzt an der Europäischen Union, ihre Versprechen zu halten und zu liefern. Es ist höchste Zeit, die EU-Beitrittsverhandlungen mit diesen beiden Westbalkanländern zu beginnen, die mit großem Elan in Richtung Europäische Union unterwegs sind. Die Europäische Union muss für Frieden und Stabilität in unserer unmittelbaren Nachbarschaft am Westbalkan sorgen. Die Länder des Westbalkans gehören zu Europa und die Europäische Union ist ohne sie nicht vollständig", sagt der Europa-Abgeordnete Christian Sagartz, Nordmazedonien-Beauftragter der Europäischen Volkspartei im Europa-Parlament und Mitglied der Albanien-Delegation im Europa-Parlament, zur heutigen Plenarabstimmung über die Fortschrittsberichte zu Nordmazedonien und Albanien in Richtung EU. (Schluss)

