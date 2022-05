Karten für Symphoniker-Konzert in Favoriten bestellen

Gastspiel am 24.6. in Expedithalle, Vorverkauf: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - „Ein Favorit aus Wien kommt nach Favoriten“, sagt die ehrenamtliche Sekretariatschefin des Vereins „Kultur 10“, Roswitha Jarolim, über das kommende Konzert des international hochgeschätzten Klassik-Orchesters „Wiener Symphoniker“ im 10. Bezirk. Am Freitag, 24. Juni, spielt das renommierte Ensemble in der „Expedithalle“ (10., Absberggasse 27/Puchsbaumgasse 1c) stimmungsvolle Kompositionen von Bartok, Beethoven, Mozart und Wagner. Dirigent bei dem beschwingten „Grätzl-Konzert“ ist der junge ungarische Maestro Gabor Kali. Das musikalische Programm beginnt um 19.30 Uhr. Ab 19.00 Uhr ist der Saal offen (Buffet: ab 17.45 Uhr). Als Moderatorin wirkt Ulla Pilz mit. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Karten für die Veranstaltung in der „Expedithalle in der Brotfabrik Wien“ sind im Vorverkauf zu 3 Sonderpreisen (40 Euro, 30 Euro und 20 Euro) erhältlich. Auskünfte und Eintrittskarten-Bestellungen: Telefon 0660/46 46 614, E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Orchester „Wiener Symphoniker“:

www.wienersymphoniker.at

Dirigent Gabor Kali:

www.gaborkali.com/de/bio/

Expedithalle in der Brotfabrik Wien:

www.expedithalle.at

Kultur-Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

