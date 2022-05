SOS Mitmensch: 1. Quartal 2022: Nichteinbürgerungs-Schere wächst weiter dramatisch an

Dringender Handlungsbedarf bei Einbürgerung hier geborener Kinder

Wien (OTS) - SOS Mitmensch kritisiert die immer schneller wachsende Nichteinbürgerungs-Schere bei in Österreich geborenen Personen. Im ersten Quartal 2022 gab es laut Statistik Austria nur 1.029 Einbürgerungen hier geborener Personen, während über 4.000 Kinder zur Welt kamen, ohne die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Damit wachse die Gesamtzahl der in Österreich geborenen Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft auf über 260.000 an, so die Menschenrechtsorganisation.

„Die Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner und Innenminister Gerhard Karner falsch liegen, wenn sie keinen Handlungsbedarf beim großteils blockierten Zugang zur Staatsbürgerschaft für hier geborene Kinder und langfristig hier lebende Menschen orten“, so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. Laut Pollak würden die begrüßenswerten zahlreichen Staatsbürgerschaftsverleihungen an NS-Opfer verdecken, dass die Einbürgerungsrate von hier geborenen Kindern weiter auf dramatisch niedrigem Niveau verharre. Von sechs Kindern, die in Österreich ohne österreichische Staatsbürgerschaft zur Welt kommen, wird nur ein einziges nachträglich vom Staat eingebürgert“, so Pollak.

Hauptgrund für die niedrige Einbürgerungsrate sei laut Pollak, dass Österreich in Europa Schlusslicht beim Zugang zur Staatsbürgerschaft sei. So müssten selbst in Österreich geborene Kinder, deren Eltern schon Jahre hier leben, einen Einkommensnachweis erbringen, um eine Chance auf die Staatsbürgerschaft haben, berichtet Pollak. Das sei sozial ausgrenzend und extrem unfair gegenüber den betroffenen Kindern, so der SOS Mitmensch-Sprecher.

SOS Mitmensch hat im vergangenen Jahr die „#hiergeboren-Initiative“ gestartet, die von mehr als 40.000 Menschen unterstützt wird. Die Menschenrechtsorganisation fordert im Rahmen der Initiative unter anderem ein bedingungsloses Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft für hier geborene und hier aufgewachsene Kinder, deren Eltern schon Jahre in Österreich leben.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at