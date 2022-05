DONAU Landwirtschaftsversicherung: Schutz für Generationen

Moderne Landwirtschaft ist äußerst variantenreich, jeder Betrieb ist einzigartig. Die DONAU steht mit ihrer Landwirtschaftsversicherung den Höfen umfassend zur Seite.

Wien (OTS) - Die Landwirtschaft in Österreich ist so vielfältig wie die Regionen des Landes. Tradition, die über Generationen weitergegeben wird, verbindet sich mit modernen und innovativen Methoden in der Bewirtschaftung. Viele Höfe setzen außerdem auf neue Angebote als zusätzliches wirtschaftliches Standbein. Zugleich steigen die Schadenssummen laufend. Insbesondere bei Brandereignissen und den vermehrt auftretenden Unwetterschäden ist die Landwirtschaft immer stärker betroffen, meldet der Versicherungsverband (VVO). Die steigende Automatisierung erhöht zudem das Brandrisiko in den Betrieben.



Die DONAU Versicherung weiß, wie wichtig die heimischen Landwirtschaften sind, und hält für die Betriebe die passende Deckung in vielen Sparten bereit. Die Landwirtschaftsversicherung der DONAU bietet die umfassende Abdeckung der klassischen Risiken sowie Erweiterungspakete, die auf die individuellen Bedürfnisse punktgenau abgestimmt sind. In der Feuerversicherung für landwirtschaftliche Betriebe hat die DONAU die Deckungssummen beispielsweise deutlich angehoben.



„Wir kennen die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich und wissen, wie wichtig der umfassende Versicherungsschutz für sie ist. Die Ansprüche sind hoch. Mit nachhaltiger Bewirtschaftung tragen die Landwirte zum Umweltschutz bei und sorgen für die Pflege unserer Kulturlandschaft und damit unseres unmittelbaren Lebensumfelds. Die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln gewinnt aktuell dabei enorm an Bedeutung. Die DONAU bietet eine Landwirtschaftsversicherung, die zu diesen Herausforderungen passt. Damit sorgen wir für einen Rundumschutz und decken auch neue Risiken ab. Am Puls der Zeit verbindet die DONAU umfassende Sicherheit mit maßgeschneiderten Lösungen zur Erweiterung. Im Schadensfall ist es besonders wichtig, die steigende Inflation bei den Kosten zur Wiederherstellung einzuberechnen. Die DONAU steht als regionaler Versicherungspartner an der Seite unserer Landwirte“, hebt Vorstand Wolfgang Petschko den Anspruch der DONAU hervor.



„Die DONAU berät unsere Landwirte bei der Absicherung ihres Betriebs. Regional, vor Ort und persönlich sind wir für sie da. Richtig versichert zu sein ist für Landwirte wichtiger denn je. Die umfassende Analyse des Risikos sorgt für die passende und richtige Versicherung. Die DONAU ist verlässlich und ein wichtiger Partner der österreichischen Landwirtschaft. Das stellen wir mit Handschlagqualität seit Jahrzehnten durch unser dichtes Beratungsnetzwerk unter Beweis“, illustriert Vertriebsvorstand Reinhard Gojer die Kundenorientierung der DONAU.

Die Basis muss stimmen

Die DONAU Landwirtschaftsversicherung versichert den Haushalt sowie die Wohngebäude, die Scheunen und Ställe, alle Erntevorräte, den gesamten Viehbestand, die bewirtschafteten Flächen und vieles mehr. Ganz besonders relevant ist in diesem Zusammenhang auch eine umfassende Haftpflichtdeckung, die den gesamten Betrieb umfasst und durch eine Rechtsschutzversicherung ergänzt wird.

Cyberschutz für die Landwirtschaft

Der digitale Einbruch macht auch vor landwirtschaftlichen Betrieben nicht halt. Die digitale Vernetzung in der Produktion, Lagerhaltung und vielen anderen Bereichen einer Landwirtschaft bringt große Innovation und steigert die Effizienz. Die Absicherung mit einer speziell an die Bedürfnisse der Landwirtschaft angepassten Cyberversicherung und die rasche Assistanceleistung durch Experten ist dabei entscheidend.

Sicherheit in allen Wirtschaftsbereichen

Landwirtschaften haben meist auch ein weiteres Standbein außerhalb ihrer eigentlichen Tätigkeit. Mit individuellen Erweiterungen kann auch das optimal abgesichert werden. Die landwirtschaftlichen Betriebe haben spezielle Bedürfnisse und die DONAU die passenden Lösungen dafür – beispielsweise für den Betrieb eines Reiterhofs, für Gastronomie mit regionalen Spezialitäten oder auch für die Beherbergung von Gästen während des beliebten „Urlaubs am Bauernhof“.

Produktinformationen:

https://www.donauversicherung.at/geschaeftskunden/landwirtschaft

