Steirisches Digital-Unternehmen auf Expansionskurs: Parkside Interactive eröffnet Standort in Portugal

Graz/Porto (OTS) - Ab sofort verfügen die international tätigen Grazer Software- und UX-Experten/Expertinnen von Parkside Interactive – neben dem Headquarter in Graz und Büros in Wien und Linz – über eine Niederlassung in Portugal. Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Porto werden internationale Kunden/Kundinnen noch besser betreut und hochqualifizierte Mitarbeiter*innen aus aller Welt angesprochen.

Mit der Eröffnung des Büros in Porto stärkt Parkside Interactive seine Position als zuverlässiger und weltweit tätiger Partner für digitale Produkte. So betreuen die Software-Experten/Expertinnen, neben heimischen Konzernen, auch internationale Tech-Giganten und innovative „Silicon Valley“-Unternehmen. Am neuen Standort werden künftig Digitalexperten/Digitalexpertinnen, aufgrund der Zeitverschiebung, sowohl für den US- als auch für den DACH-Markt tätig sein. „ Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich bei ihren Digitalisierungsprozessen zu unterstützen. Dabei wird uns der neue Standort – gerade in Hinblick auf die unterschiedlichen Zeitzonen – bei internationalen Projekten sehr helfen “, erklärt Parkside-CEO Christoph Platzer.

Recruiting von hochqualifizierten Mitarbeiter*innen im Software-Bereich

Aufgrund des hohen Ausbildungsstandards, der hoch qualifizierter Arbeitskräfte im Bereich Softwareentwicklung sowie der aufstrebenden Wirtschaft, fiel die Wahl der neuen Niederlassung auf Porto. Denn: Die Universitätsstadt zählt – auch im internationalen Vergleich – zu einem aufstrebenden Standort im Technologie-Bereich. So haben sich bereits namhafte Unternehmen wie Google, Xing oder IBM vor Ort angesiedelt. „ Der Zugang zu Talenten im Bereich der Digitalisierung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Schließlich wollen wir die besten Köpfe für unser Team – und damit auch für unsere Kundinnen und Kunden – gewinnen “, so Platzer.

Porto-Niederlassung: Paulo Moura ist neuer Managing Director

Um den neuen Standort aufzubauen, unterstützt Paulo Moura das Parkside Interactive-Team seit Februar als Managing Director. Der 34-jährige Portugiese ist nach mehreren Jahren in Führungspositionen in der Schweiz in seine Heimat zurückgekehrt und freut sich, auf die neue Herausforderung: „ Es freut mich sehr, ein Teil dieses innovativen Teams zu sein und zum Erfolg des Unternehmens auf internationaler Ebene beitragen zu dürfen. “

Über Parkside Interactive

Parkside Interactive entwickelt und designt seit 2007 individuelle Software mit hohem Anspruch an User Experience und Performance für zahlreiche Konzerne, mittelständische Innovationsführer und Tech-Giganten. Die rund hundert Experten/Expertinnen aus den Bereichen UX Research & Analyse, Design, Software Development, Tech Consulting unterstützen Kundinnen und Kunden bei der Entwicklung, Verbesserung und Skalierung ihrer digitalen Produkte und Plattformen.

