Gaál: Wiens Flora und Fauna mit wohnpartner neu entdecken

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner organisiert vier geführte Stadtspaziergänge und den „Tag der offenen Gemeinschaftsgärten“.

Wien (OTS) - Selbst „gestandene“ Wiener*innen werden bei den Natur-Exkursionen von wohnpartner viel Neues entdecken. Denn die Bundeshauptstadt hat in Sachen Flora und Fauna viel mehr zu bieten als gedacht. Von essbaren Wildpflanzen über Vögel und Fledermäuse bis hin zur Schafs- und Bienenzucht: Die faszinierende Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die es innerhalb der Stadtgrenzen Wiens zu entdecken gilt, ist fast grenzenlos.

Bereits ein Klassiker ist der „Tag der offenen Gemeinschaftsgärten“, der heuer am

24. Juni stattfindet. Interessierte bekommen dabei die Gelegenheit, Einblicke in die Gemeindegärten in den Gemeindebauten zu bekommen und mit den Gärtner*innen ins Gespräch zu kommen.

„Wien zählt nicht zuletzt durch ihre unendliche Vielfalt zu den lebenswertesten Städten der Welt. Die wohnpartner laden nun zu spannenden Entdeckungsreisen im Grätzl ein. Dabei werden weitgehend unbekannte Facetten der Natur in der Stadt beleuchtet. In kaum einer Millionenstadt ist die Natur so nahe bei den Menschen wie in Wien. Bei einer Vielzahl von NaTouren werden unbekannte Aspekte beleuchtet und man erfährt viel Wissenswertes über das Zusammenspiel von Stadt und Natur.“, so Wiens Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer ergänzt: „Die zahlreichen wohnpartner-Aktivitäten bringen die Wienerinnen und Wiener mit den unterschiedlichsten Biografien zusammen. Dadurch wird das Gemeinschaftsgefühl gesteigert, was sich auch auf das gute Miteinander in der Stadt auswirkt.“

Achtung: Für alle Termine gilt, dass eine Anmeldung erforderlich ist, da das Platzangebot begrenzt ist. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte kontaktieren Sie wohnpartner unter der Telefonnummer 01/24503-20094 bzw. per Mail unter lokal20@wohnpartner-wien.at. Die Termine finden bei jedem Wetter statt, wir empfehlen dem jeweiligen Ausflug angepasstes Schuhwerk und Kleidung.



NaTOUR 1 – Essbarer Stadtspaziergang

Freitag, 20. Mai 2022, 16.00 – 19.00 Uhr

Orte: Gemeindebau „Am Sandberg“, Türkenschanzpark in 1180 Wien und Grätzl-Zentrum Hernals

Expertin: Alexandra Maria Rath

Link: https://wildes-wien.at/

Barrierefreiheit: Diese Veranstaltung ist für mobilitätseingeschränkte Personen nur bedingt zu empfehlen.

Mit der bekannten Autorin und Kräuterexpertin Alexandra Maria Rath erkunden wir die Umgebung auf der Suche nach essbaren Wildpflanzen. Ohne auf den Naturschutz zu vergessen, wird Botanisches und Kulinarisches in wohlschmeckenden Häppchen serviert, die anschließend im Grätzl-Zentrum Hernals verkostet werden können.

NaTOUR 2 – Naturnahe Wiesen in Penzing und Beweidung mit Schafen

Freitag, 27. Mai 2022, 14.00 – 17.00 Uhr

Ort: Salzwiese, 1140 Wien

Expert*innen: DIin Maria-Elisabeth Schnetz und DI Dr. Manfred Schönwälder, Stadt Wien – Umweltschutz

Link: https://www.city-nature.eu/

Anmerkung: familienfreundlich

Barrierefreiheit: Diese Veranstaltung ist für mobilitätseingeschränkte Personen nur bedingt zu empfehlen.

Der Spaziergang führt uns zur artenreicher Salzwiese am Rande des Wienerwalds. Wir lernen dabei die vorkommenden Pflanzen und Tieren kennen und erfahren, wie diese Lebensräume durch gezielte Pflegemaßnahmen erhalten werden können. Landwirtin Christa Veits erklärt, wie Schafe dabei mithelfen und Hündin Lou zeigt, wie sie die Herde hütet.

NaTOUR 3 – Vögel und Fledermäuse in der Stadt

Freitag, 3. Juni 2022, 19.00 – 22.00 Uhr

Ort: Forstnerhof und Umgebung, 1150 Wien

Experte: DI Ferdinand Schmeller, Stadt Wien – Umweltschutz

Link: https://www.city-nature.eu/

Ausrüstung: eventuell Fernglas

Barrierefreiheit: Diese Veranstaltung ist für mobilitätseingeschränkte Personen nur bedingt zu empfehlen.

Nicht nur Menschen leben in Gemeindebauten: Lernen Sie bei diesem geführten Spaziergang im 15. Bezirk unsere fliegende Nachbarschaft kennen! Wir beobachten Mauersegler und Co., die mit Einbruch der Dunkelheit von Fledermäusen abgelöst werden.

NaTOUR 4 – Bienen und Bio-Imkern in der Stadt

Freitag, 10. Juni 2022, 16.00 – 19.00 Uhr

Ort: Wilhelminenberg, 1160 Wien

Expertin: Mag.a Edith Panzenböck, ‚Imkerinnen und Imker Wien West‘ – Verein für Bienenzucht und Bienenhaltung

Link: http://www.imkerwienwest.at/Startseite/

Barrierefreiheit: Diese Veranstaltung ist für mobilitätseingeschränkte Personen nur bedingt zu empfehlen.

Wir besichtigen den Vereinsbienenstand am Wilhelminenberg und erfahren Interessantes über die Arbeit der fleißigen Bienen und der Imker*innen.



Tag der offenen Gemeinschaftsgärten und Gartl-Tour

Freitag, 24. Juni 2022, 12.00 – 20.00 Uhr

Ort: verschiedene Stationen in ganz Wien

Kooperation mit dem Verein Gartenpolylog

Link: https://gartenpolylog.org/

Liste der teilnehmenden Gemeinschaftsgärten: http://www.gartenpolylog.org/node/1270

Auch heuer veranstalten wohnpartner und der Gartenpolylog gemeinsam den Tag der offenen Gemeinschaftsgärten. Gemeinschaftsgärten in Gemeindebauten und im öffentlichen Raum öffnen am 24. Juni 2022 ihre Pforten und freuen sich über interessierte Besucher*innen.

Die Veranstaltung bietet eine niederschwellige Möglichkeit, die Vielfalt gemeinschaftlicher Gartenprojekte in Wien kennenzulernen, sich zu vernetzten und Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Damit Interessierte auch entlegenere Gemeinschaftsgärten leicht erreichen können, bietet wohnpartner zeitgleich eine Gartl-Tour mit einem Reisebus an.

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den Bewohner*innen entwickeln die rund 150 wohnpartner-Mitarbeiter*innen an 28 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die Grätzl-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch. 2020 feierte die Serviceeinrichtung der Stadt Wien ihr zehnjähriges Jubiläum.

www.wohnpartner-wien.at

