Einladung VGT-Aktion: Regierung trägt Tierschutz zu Grabe

Die Regierung stellt es als großen Wurf da, in Wahrheit ist die Novelle zum Tierschutzgesetz in Worte gegossener Stillstand. Deshalb trauern nun Tierschützer:innen um den Tierschutz in Ö

Wann: Donnerstag, 19. Mai 2022, 8.30 – 9.00 Uhr

Wo: 1010 Wien, vor dem Schweizertor

Was: Ein Sarg wird auf ein Vollspaltenbodengrab mit der Grabsteinaufschrift „RIP Tierschutz 2022“ gelegt, Tierschützer:innen in schwarzen Gewändern trauern.



Im Jahr 1846 wurde in Österreich das erste Tierschutzgesetz erlassen. Im Jahr 2022 hat die ÖVP nun, trotz klarer Mehrheiten in der Bevölkerung für Verbesserungen, beschlossen, jeden Fortschritt im Tierschutz mit ihrer politischen Macht und ihrem Einfluss auf die Medien zu unterbinden. Die vorliegenden Vorschläge des Grünen Tierschutzministers zum Verbot des Vollspaltenbodens werden von der ÖVP abgelehnt und verwässert. Herausgekommen ist ein Gesetzesentwurf wie aus der Feder der Tierindustrie, von konsequentem Tierschutz keine Spur.

