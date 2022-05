Welt-MS-Tag am 30. Mai - Neue Studie für Multiple Sklerose

StudienteilnehmerInnen gesucht für wissenschaftliche Studie zur Verbesserung der Bewegungsfähigkeit von Menschen mit Multipler Sklerose

Schiedlberg (OTS) - Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste neurologische Erkrankung des jungen Erwachsenenalters mit österreichweit rund 13.500 Betroffenen.[1] Der 30. Mai ist Welt-MS-Tag, an dem sich alle Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situtation von Menschen mit Multpler Sklerose. Dieser Tag ist ebenfalls für das Kepler Universitätsklinikum Linz (KUK) und den Medizinprodukte-Hersteller g.tec medical engineering aus Schiedlberg von besonderem Interesse, denn seit Jänner 2022 forschen beide an der Entwicklung einer neuen Therapie zur Erhaltung von morotischen Funktionen von Patienten mit Multiper Sklerose. Diese Forschungskooperation ist derzeit auf der Suche nach StudienteilnehmerInnen.

recoveriX heißt das Brain-Computer Interface (kurz: BCI), eine sog. Gehirn-Computer Schnittstelle, die seit 5 Jahren unter dem Namen für Neurorehabilitation von SchlaganfallpatientInnen in Oberösterreich eingesetzt wird. Der Erfolg dieser Therapie wurde in der wissenschaftlichen Studie 2020 bewiesen, in der SchlaganfallpatientInnen signifikante Verbesserungen bei der Grob- und Feinmotorik, Bewegungsstörungen, Halbseitenlähmungen, Spastik, Tremor und Schmerzen verzeichneten.[2]

Können Brain-Computer Interfaces MS PatientInnen helfen?

„ Wir haben bereits PatientInnen mit Multipler Sklerose behandelt und sehen erste, sehr positive Ergebnisse. Unsere Hyopthese ist, dass die Therapie bei MS genauso wirksam ist wie bei SchlaganfallpatientInnen. “ - Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim J. von Oertzen, Vorstand der Klinik für Neurologie 1 am Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum in Linz.

Die Studie dient dazu, die Effektivität eines gänzlich neuen Therapieansatzes zu evaluieren. Dabei werden in anonymisierter Form die Gehirnaktivitäten mittels EEG, sowie die Ergebnisse der motorischen Fortschritte gesammelt, analysiert und bewertet.

Anmeldung zur Studie

Die Teilnahme an der Studie ist kostenlos und freiwillig, völlig ungefährlich und schmerzlos. Alles was Menschen mit Multipler Sklerose benötigen ist Zeit und Interesse.

Adresse: Sierningstraße 14, 4521 Schiedlberg, Österreich

Ansprechperson: Frau Wilhelmine Kratochwil

Telefon: +43 (0)7251 222 40 17

E-Mail: office@recoveriX.at

Weitere Informationen

Welt-MS-Tag 2022 #vollimleben

Der Welt-MS-Tag ist die jährliche Kampagne der MS-Bewegung, mit der das Bewusstsein für Multiple Sklerose (MS) geschärft wird, die 2,8 Millionen Menschen, die weltweit mit der häufigsten neurologischen Erkrankung des jungen Erwachsenenalters leben, zu unterstützen und zu verbinden. Der Welt-MS-Tag ist ein Aktionstag, der die globale Solidarität feiert und auf die Zukunft hofft.



Datum: 30.05.2022, 00:00 - 23:55 Uhr

Ort: Schiedlberg, Österreich

Weitere Informationen zur MS-Therapie & Anmeldung zur MS-Studie An Studie teilnehmen

