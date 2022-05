Waitz zu REPowerEU: Unabhängigkeit von Russland ist gut fürs Klima und gut für Sicherheit

EU-Energieeffizienz- und Erneuerbarenziele erhöht, verpflichtende Solarpanelen auf Dächern kommt

Brüssel (OTS) - Die EU-Kommission hat heute (Mittwoch, 18. Mai) das Paket REPowerEU vorgestellt. Das Bündel an Vorschlägen soll die EU von fossilen Energien unabhängig machen. Teil des Pakets sind Gesetzesvorschläge zur Steigerung der Energieeffizienz, zum Ausbau Erneuerbarer Energien, eine Solar-Strategie und Vorschläge für die Finanzierung der Energiewende. Das Klimaziel für Erneuerbare Energien erhöht die EU-Kommission von 40 auf 45 Prozent bis zum Jahr 2030, das für Energieeffizienz von neun auf 13 Prozent.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: “Die Vorschläge der Kommission sind dringend notwendig, um die Klimakatastrophe einzudämmen. Mit verpflichtenden Solaranlagen auf Europas Dächern kommen wir der Energiewende endlich ein Stück näher. Mit Sofortprogrammen zum hydraulischen Abgleich von Heizungen, zur Isolierung von Dachböden und zum Austausch von alten Fenstern lassen sich schnell substanzielle Einsparungen erzielen. Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind Investitionen in Energiesouveränität und in eine unabhängige Energieversorgung, vor allem von Diktaturen wie Russland.“

Das REPowerEU-Paket sieht gesetzlich bindende Maßnahmen für mehr erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie die vorgeschlagene gesetzliche Verpflichtung auf die Installation von Solaranlagen auf Dächern von neuen öffentlichen und gewerblichen Bauten bis zum Jahr 2026 und neuen Wohngebäuden bis zum Jahr 2029 vor. Kritisch ist, dass die EU-Mitgliedstaaten weiter EU-Gelder aus dem Wiederaufbaufonds für Investitionen in fossile Energieinfrastruktur für Öl und Gas nutzen können.



