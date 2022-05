AVISO: Verleihung AUVA-„Back to Life“-Award Burgenland, 24. Mai 2022

Nach zwei Jahren Pandemie wird Nurtenka Aliti aus Neusiedl/See nunmehr mit dem Award ausgezeichnet – Preisverleihung mit Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

Wien/Eisenstadt (OTS) - Patrick Aliti hatte im Alter von 21 Jahren einen tragischen Arbeitsunfall, der nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie für immer veränderte. Nach 15 Monaten im Krankenhaus und einem weiteren Jahr auf Rehabilitation kam Patrick wieder nach Hause und ist seitdem auf intensive Pflege angewiesen.

Die ersten drei Monate hat Nurtenka Aliti die Pflege alleine übernommen. Mittlerweile bekommt sie Unterstützung von einer 24-Stunden-Betreuerin, mit der sie sich die Aufgaben teilt. Da der Spagat zwischen den beruflichen Pflichten und privaten Herausforderungen zu groß wurde, musste die alleinerziehende Mutter ihren Beruf schließlich aufgeben. Der Pflegeaufwand für Patrick ist sehr hoch; er benötigt eine Ernährungssonde und muss zudem über eine Kanüle beatmet werden. Es gibt viele anstrengende Nächte, manchmal muss Nurtenka Aliti mehr als zehn Mal aufstehen.

Als Sachwalterin ihres Sohnes hat sie zudem viele administrative Aufgaben zu erfüllen. Unterstützung bekommt Frau Aliti von ihrem jüngeren Sohn Elvis (23 Jahre) und von Tante Niki, die zwei Mal in der Woche zu Besuch kommt.

Für ihre Leistungen wurde Nurtenka Aliti bereits im Jahr 2020 mit dem AUVA-„Back to Life“-Award geehrt. Die offizielle Preisverleihung, die pandemiebedingt verschoben werden musste, wird am Dienstag, 24. Mai 2022, nunmehr nachgeholt.

Zeit: Dienstag, 24.05.2022, 14:00 Uhr

Ort: Landhaus Alt, Landtagssitzungssaal, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt

An der Preisverleihung nehmen teil:

Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

KommR Peter Engelbrechtsmüller, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland

Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland Mag. Reinhard Minixhofer , Direktor der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland

, Direktor der AUVA-Landesstelle Wien, Niederösterreich und Burgenland Franz Nechansky, Spartenobmann-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Burgenland

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu diesem Termin ein. U.A.w.g. E-Mail an h.guggi @ bettertogether.com

Über den AUVA-„Back to Life“-Award

Unfälle schlagen plötzlich und unerwartet zu und verändern das Leben binnen Sekunden. Trotz sinkender Zahlen wurden in Österreich im Vorjahr mehr als 87.600 Menschen bei Arbeitsunfällen verletzt. Um sie kümmert sich die AUVA von der Akutbehandlung bis zur Rehabilitation, wenn nötig bis zur Unfallrente. Der AUVA-„Back to Life“-Award wird seit 1997 von der AUVA-Landesstelle Wien vergeben. Mit dem Award werden Menschen ausgezeichnet, die ihre Angehörigen nach schweren Arbeitsunfällen zu Hause pflegen („AUVA-Pflegepreis“). Seit 2016 geht der Preis unter neuem Namen auch an Menschen, die sich nach schweren Arbeitsunfällen mit einer beispielhaften sozialen und beruflichen Rehabilitation ins Leben zurückgearbeitet haben und damit vielen Menschen Mut machen.

Verleihung AUVA-„Back to Life“-Award Burgenland am 24. Mai 2022

Für ihre Leistungen als pflegende Angehörige wird Nurtenka Aliti aus Neusiedl/See mit dem AUVA-„Back to Life“-Award geehrt.

Datum: 24.05.2022, 14:00 - 14:30 Uhr

Ort: Landhaus Alt, Landtagssitzungssaal

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Heike Guggi

Mobil: +43 699 108 51 064

Email: h.guggi @ bettertogether.com