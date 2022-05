FPÖ – Schnedlitz: Arbeits- und Wirtschaftsminister verharmlost Inflation und Teuerung in Österreich

Auch dieser Minister wird bald von seinem hohen Ross fallen

Wien (OTS) - ÖVP-Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher sei spätestens mit Aussagen wie, dass er in der Teuerung keinen Effekt auf den Wohlstand in unserem Land sehe, ebenso untragbar, wie die ganze Regierungsriege von ÖVP und Grünen. „Österreich steht ‚dank‘ dieser Bundesregierung vor dem wirtschaftlichen Abgrund und unsere Bevölkerung wird durch die Inflation und Kalte Progression in rasender Geschwindigkeit enteignet“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„In seiner neoliberalen Arroganz vergisst Kocher, dass er ein Diener des österreichischen Souveräns, der Bevölkerung, ist. Diese Kaltschnäuzigkeit, die der schwarz-grünen Bundesregierung besonders zu eigen ist, wird schlussendlich die Armen in Österreich in den Abgrund treiben und den Mittelstand vernichten. Letzterer trägt die größte Steuerlast, zahlt Infrastruktur und finanziert unseren Sozialstaat. Wer wird das alles in Zukunft leisten können? Grüne Lastenradfahrer und Sitzkreisteilnehmer werden es wohl nicht sein“, betonte Schnedlitz.

„Strafverschärfend kommt noch hinzu, dass mit der ‚ökoasozialen‘ Steuerreform Treibstoffe nochmals teurer werden als sie es ohnehin schon sind. Auch das ist dem Minister komplett egal und er sieht keinen Diskussionsbedarf. Seine Interessen liegen wohl einzig in der Demütigung und Ausbeutung der Bürger zugunsten internationaler Großkonzerne. So wird auch dieser Minister bald von seinem hohen Ross fallen“, so Schnedlitz.

