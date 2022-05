Aviso: PG "Immobilienpreisspiegel 2022", 24.05.2022, 09:00 Uhr

Wien (OTS) - Im Namen des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) laden wir recht herzlich zum traditionellen

P r e s s e g e s p r ä c h

am Dienstag, 24. Mai 2022, 9 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich (Zwischengeschoß), Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien, Saal 2

um Ihnen den aktuellen

Immobilienpreisspiegel 2022

sowie branchenrelevante Themen und Trends zu präsentieren.



Ihre Gesprächspartner werden sein:

KommR Mag. Georg EDLAUER , Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich

, Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich KommR Ing. Gerald GOLLENZ , Obmann-Stv. Fachverband und Fachgruppenobmann Steiermark

, Obmann-Stv. Fachverband und Fachgruppenobmann Steiermark KommR Michael PISECKY , Obmann-Stv. Fachverband und Fachgruppenobmann in der WK Wien, speziell zum Wiener Immobilienmarkt

, Obmann-Stv. Fachverband und Fachgruppenobmann in der WK Wien, speziell zum Wiener Immobilienmarkt Dr. Eugen OTTO (Otto Immobilien) zum „Wiener Zinshaus-Marktbericht“

(Otto Immobilien) zum „Wiener Zinshaus-Marktbericht“ Dipl.-Ing. Dieter LEITNER, CMC, ZT datenforum eGen: Er stellt ein neues Online-Tool vor, in das der Immobilienpreisspiegel intergriert ist.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um kurze Anmeldung per E-Mail an DMC_PR@wko.at oder telefonisch unter 05 90 900-4462. Danke.



Die Pressekonferenz findet aber auch – via MS Teams - hybrid statt: https://tinyurl.com/bdz8cwdf

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at