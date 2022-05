Bezirksmuseum 11: Führung durch Mautner Markhof-Schau

Anmeldung für 20. Mai, 17.00 Uhr: bm1110@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Noch bis Freitag, 29. Juli, ist im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) die informative Sonder-Ausstellung „Mautner Markhof in Simmering“ zu besichtigen. Wieder einmal bietet das Museum eine „Kuratoren-Führung“ durch diese Schau an: Am Freitag, 20. Mai, klärt der ehrenamtliche Kurator und Bezirkshistoriker Johannes Hradecky das Publikum über die Betriebs- und Familiengeschichte der Fabrikanten-Dynastie Mautner-Markhof auf. Hradecky kommentiert spezielle Exponate, darunter historische Fotografien, Dokumente, Werbematerial und Objekte, und spricht über die in Simmering hergestellten Waren (Spirituosen, Essig, Senf, Sirup, u.a.). Anekdoten dürfen auch nicht fehlen. Der Eintritt in das Museum (14.00 bis 17.00 Uhr) und die Teilnahme an der Führung (ab 17.00 Uhr) sind kostenlos. Die Museumsleute hoffen auf Spenden. Auskunft: Telefon 4000/11 127. Anmeldung per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Besucher*innen werden um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln ersucht. Umfassende Angaben über das Museum (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung zur Bezirksgeschichte, Sonder-Ausstellungen, Exkursionen, etc.) veröffentlicht das Team von Leiterin Petra Leban im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

