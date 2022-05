Internationale Stars bei DPU-Symposium

Katalin Karikó hielt Vortrag zur Geschichte des mRNA-Impftstoffes

Krems (OTS) - Die Danube Private University Krems (DPU) empfing vom 14. bis 16. Mai 2022 internationale Weltstars der Biotechnologie zu einem Symposium. Prof.in Dr.in Luisa Torsi (Universität Bari; Gewinnerin der Wilhelm-Exner-Medaille 2021), Prof.in Dr.in Sabrina Conoci (Universität Messina), Prof.in Dr.in Corinne Nardine (Universität Pau), Prof.in Dr.in Sabine Szunerits (Universität Lille), Prof.in Dr.in Sierin Lim (NTU Singapur), Dr.in Eleonora Macchia (Universität Bari) und viele weitere stellten aktuelle Entwicklungen in der Biotechnologie, "From Bench to Bedside" vor. Mit Prof.in Dr.in Heike Rebholz und Prof.in Dr.in Ramona Woitek präsentierte auch die DPU Teile ihres wissenschaftlichen Profils, und es wurden viele Anknüpfungspunkte für Kooperationen identifiziert. Prof.in Dr.in Maria Leptin (Präsidentin des European Research Council) sagte zu, die Abschluss-Rede zu halten. DPU-Präsidentin Prof.in h. c. Wagner-Pischel wurde allseits für die großzügige und professionelle Organisation des Symposiums sowie für die bisherige herausragende Entwicklung der DPU insgesamt gelobt und gewürdigt.

Die wahrscheinlich zukünftige Nobelpreisträgerin, Prof.in Dr.in Katalin Karikó, war ebenfalls im Rahmen des Symposiums zu Besuch an der DPU und hielt eine Rede zur Geschichte der Entwicklung des mRNA-Impfstoffes. Zahlreiche Studierende und Mitarbeiter*innen der DPU sowie Wissenschaftler*innen aus allen Teilen der Welt ließen sich von der beeindruckenden Geschichte Karikós inspirieren. Prof.in Karikó, die bei all ihrer Prominenz sehr nahbar und freundlich war, stellte sich auch in den Pausen den vertiefenden Fragen der Studierenden und wird allen Mitgliedern der DPU in allerbester Erinnerung bleiben. Ihr Besuch war für die DPU eine große Ehre.

