GENUSSWELTEN 2022

Eine neue Kulinarik-Messe lockt Genießer und Gourmets ins MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - Am 11. und 12. Juni kann man mitten in Wien zwei Tage lang Urlaubsfeeling erleben – und das mit allem, was dazu gehört: Cocktails, BBQ, fruchtige Smoothies, frische Säfte, kühlende Eis-Spezialitäten und noch vielem mehr. Zum ersten Mal präsentieren rund 25 Aussteller auf den GENUSSWELTEN ihre kulinarischen Highlights und laden Besucher zum Probieren und Gustieren ein.

Kulinarische Trends

Biologisch, nachhaltig oder vegan? Wohin geht der Trend, wenn es um Genuss geht? Auf der Messe für Genießer und Gourmets gibt es den besten Überblick. Alle Produkte können vor Ort verkostet, genossen und gekauft werden, die Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten und Köstlichkeiten aus Österreich und aller Welt bietet für jeden Geschmack etwas.

Show-Cooking – Gewürze machen den Unterschied

Wie zaubere ich das gewisse Etwas in meine Gerichte? Womit mache ich meine Saucen einzigartig? Unsere Köche zeigen bei ihren Show-Cooking-Events, wie es richtig geht und freuen sich darauf, Besuchern wertvolle, kulinarische Tipps zu geben.

Der Goldene Gourmet - Verleihung des FoodFluencer Awards

Ein ganz besonderer Höhepunkt ist die Auszeichnung der aktuellen Food Influencer Österreichs im Rahmen der GENUSSWELTEN. Diego5 holt die Besten der Besten ins MuseumsQuartier und wird sie am Samstag, 11. Juni, um 18:00 Uhr gemeinsam mit prominenten Gästen auszeichnen. Eine hochkarätige Jury aus der Koch-Szene wird entscheiden, wer sich von den Nominierten in insgesamt acht verschiedenen Kategorien über den Goldenen Gourmet freuen darf.

Vatertag-Special

Auf alle Väter und Männer wartet am Sonntag, 11. Juni, eine extra Überraschung!

Termin / Öffnungszeiten

Samstag, 11.6.2022 von 11:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 12.6.2022 von 11:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

MuseumsQuartier Wien, Ovalhalle

Museumsplatz 1, 1070 Wien

Eintrittspreise

Tagesticket EUR 8,- auf eventbrite.at oder an der Tageskasse

Ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten und Senioren um EUR 6,- (nur vor Ort)

Vorteilsclub-Mitglieder EUR 5,-

Kontakt / Weitere Informationen

genusswelten @ bluues.com / Tel +43 1 8908771-0

www.genusswelten.at / www.facebook.com/genusswelten / www.instagram.com/genusswelten

GENUSSWELTEN

Datum: 11.06.2022, 11:00 - 20:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.genusswelten.at

Tickets für die GENUSSWELTEN 2022 Jetzt bestellen!

Rückfragen & Kontakt:

Doris Kraus, GF

presse @ bluues.com

+43 1 8908771-0