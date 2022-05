„Natur im Garten“ startet am 22. Mai in die Frühlingssaison

Tipps und Tricks für den Grünen Daumen von Biogärtner Karl Ploberger

Wien (OTS) - Der Biogärtner der Nation startet am Sonntag, dem 22. Mai 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit neuen Ausgaben von „Natur im Garten“ in die neue Saison. Karl Ploberger meldet sich aus der „Natur im Garten“-Erlebniswelt auf der „Garten Tulln“ und macht dem Publikum mit vielen spannenden Garten-Rubriken Lust aufs eigene „Garteln“ und Gestalten.

„Natur im Garten“ ab 22. Mai sonntags um 17.30 Uhr in ORF 2

In der ersten Folge der neuen Staffel präsentiert Biogärtner Karl Ploberger einen märchenhaften Hanggarten in der Steiermark, das Maulwurfshügel-Haus in England und „Kräuterhexe“ Uschi Zezelitsch überrascht mit Partyhäppchen aus der Brennnessel.

Nachbars Grün – ein Rundgang durch die schönsten Gärten Österreichs:

Durch einen „Elfengarten“ öffnet sich das Gartenreich von Susi Pammer im steirischen Feldbach. Mit zierlich wachsenden Stauden und Sträuchern mit hellen Blüten kreierte die Gartengestalterin ein grünes Paradies wie im Märchen. 2002 hat sie das 5.000 Quadratmeter große Hanggrundstück übernommen und legt Wert auf eine große Naturvielfalt und standortgerechte Pflanzenauswahl. Ein Lebensgarten mit Atmosphäre – wie geschaffen, um die Früchte der essbaren Landschaft zu genießen und anregende Gespräche mit Gartenfreunden zu führen.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner: Karl Ploberger stellt die Weide vor. Ein Baum mit einer großen Bandbreite – von Miniarten mit nur wenigen Zentimetern Höhe bis zu gewaltigen Bäumen, die 30 Meter und höher werden können.

Die Gärtnerinnen und Gärtner: Die Expertinnen und Experten der „Garten Tulln“ zeigen, wie man einen Weidezaun aus Weidenruten macht.

Uschi blüht auf: „Kräuterhexe“ Uschi Zezelitsch beweist, dass Brennnesseln nicht nur auf der Haut brennen, sondern auch köstlich schmecken können. Sie zaubert aus dem stechenden Kraut herrliche Partyhäppchen.

Gärten aus aller Welt: Das Reiseziel von Biogärtner Karl Ploberger ist diesmal das Gartenland England. Er besucht das Moleshill House– das Maulwurfshügel-Haus – und dessen wunderschönen Garten.

Die neuen Folgen von „Natur im Garten“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Mehr Ausgaben von „Natur im Garten“ findet man auf Flimmit (flimmit.at), darunter u. a. die Folge „Paradies vor der Haustür“.

Ab 28. Mai stehen die neuen Folgen auch jeweils samstags um 15.00 Uhr und dienstags darauf um 12.55 Uhr auf dem Programm von 3sat.

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger im ORF

Anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II unternimmt Biogärtner Karl Ploberger am Dienstag, dem 31. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Das Paradies in der Ferne“ einen Blick hinter die Kulissen der schönsten Gärten im royalen England.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at