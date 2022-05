„Eco“: Auf der Bremse – wie Netzanbieter den Photovoltaik-Ausbau behindern

Außerdem am 19. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2: Automarkt auf Talfahrt und Gründe für Erfolg oder Scheitern von Start-ups

Rosa Lyon präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 19. Mai 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Auf der Bremse: Wie Netzanbieter den Photovoltaik-Ausbau behindern

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben es viele eilig. Ganz Europa will sich von russischer Energie unabhängig machen und auch immer mehr Privatpersonen planen den Umstieg. Der Krieg könnte zum Motor für die Energiewende werden – und diesen wird es auch brauchen. Doch ausgerechnet die Netzanbieter stehen auf der Bremse und verweigern Antragstellern den Zugang zum Stromnetz – und das, obwohl sie gesetzlich sogar dazu verpflichtet wären, neue Projekte zu unterstützen. Wollen die großen landeseigenen Energieunternehmen allein von Sonne und Wind profitieren? Oder sind die heimischen Netze tatsächlich nicht auf die Energiewende vorbereitet? Bericht: Lisa Lind, Emanuel Liedl

Sand im Getriebe: Automarkt auf Talfahrt

Seit zwei Jahren ist der Automarkt in der Krise. Weltweit wurden im Vergleich zu 2017 rund 17 Millionen Autos weniger verkauft. Die Pandemie hat ausgelöst, was mit dem Krieg in der Ukraine noch beschleunigt wird. Lieferengpässe und höhere Material- und Energiekosten machen Neu- und Gebrauchtwagen zum teuren und gefragten Gut. Für viele Konsumentinnen und Konsumenten sind sie mittlerweile kaum leistbar. Einen selbst konfigurierten Neuwagen zu bekommen ist derzeit praktisch unmöglich – andererseits verlieren Gebrauchtwagen nur wenig an Wert. Auch der Leihwagenmarkt ist stark betroffen. Gerade in Tourismusregionen sind Leihautos rar und kosten im Vergleich zum Jahr 2020 bis zu dreimal mehr. Bericht: Hans Wu, Werner Jambor

Unternehmensgründung: Warum manche Start-ups durchstarten und andere nicht

Wer den Sprung in die Selbstständigkeit wagt und ein Start-up gründet, kann schnell berühmt und reich werden. So oder so ähnlich präsentieren Medien und Marketingabteilungen Unternehmensgründer. Doch wie viele schaffen es tatsächlich? Heiße Ideen, fremdes Geld und steile Ansagen führen nicht nur zum Erfolg. „Eco“ besuchte drei Jung-Unternehmer/innen, die es gewagt haben. Zwei Unternehmen haben den Sprung auf die internationalen Märkte geschafft und sind wirtschaftlich erfolgreich. In einem Fall ging die Firma pleite. Was sind die Gründe für Erfolg oder Scheitern? Bericht: Hans Hrabal

