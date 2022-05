Barbara Stöckl im Gespräch mit Michael Konsel, Clemens Hellsberg und Nina Hartmann

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 19. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 19. Mai 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Tormann-Legende Michael Konsel, der ehemalige Philharmoniker-Vorstand Clemens Hellsberg, Kultur- und Sozialanthropologin Bettina Ludwig sowie Kabarettistin und Schauspielerin Nina Hartmann zu Gast bei Barbara Stöckl:

Seinen 60. Geburtstag verbrachte Michael Konsel im Urlaub – und es war ein schmerzhafter, wie die Tormann-Legende im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt: „Für ein Foto habe ich eine Schmähparade ins Meer gemacht – ich bin voll angelaufen und hab dann schon im Flug gemerkt, dass da etwas nicht stimmt.“ Das Ergebnis: ein gerissener Meniskus und Feiern auf Krücken. Im ORF-Nighttalk blickt der gelernte Bandagist und Orthopädietechniker auch auf seine glorreiche Karriere bei Rapid Wien, AS Rom und im Nationalteam zurück.

Die Fußball-Leidenschaft verbindet ihn mit dem ehemaligen Vorstand der Wiener Philharmoniker Clemens Hellsberg. Der frühere Primgeiger und glühende Rapid-Anhänger organisierte für seine Musiker einst sogar eine Fanreise nach Brüssel zum Europacupfinale der Grün-Weißen. Seit 2016 ist der 70-Jährige, der in seiner Ära als Vorstand das inzwischen traditionelle „Sommernachtskonzert“ einführte, in Pension und ließ zuletzt mit einem Buch über den langjährigen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel aufhorchen.

Bettina Ludwig ergründet als Kultur- und Sozialanthropologin die Natur des Menschen. Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit lebte die 32-jährige Oberösterreicherin für mehrere Monate in der Kalahari-Wüste in einer Jäger-und-Sammlerinnen-Gesellschaft. Sie erlernte deren Klicklautsprache und tauchte in eine besondere Form des Zusammenlebens ein. Ihre Erkenntnisse hielt sie in ihrem Buch „Unserer Zukunft auf der Spur“ fest und kommt darin zu einem durchaus optimistischen Ausblick.

Die Kabarettistin Nina Hartmann, die einige Zeit in Brasilien lebte, tourt aktuell mit ihrem neuen Programm „Endlich Hausfrau“. Außerdem hat die quirlige Tirolerin, die mehrere Jahre als Model gearbeitet hat, ihr Bühnenstück „Match me if you can“ verfilmt. Die 40-Jährige, die für die Dating-App-Komödie auch selbst „recherchiert“ hat, erzählt im Gespräch mit Barbara Stöckl, welche Überraschungen sie rund um ihre Verabredungen erlebt hat.

