Raus aus dem Kittel und rein ins Vergnügen

Casinos Austria & Österreichische Lotterien Gruppe stellt medizinischem Personal mehr als 400 Tickets für Sport- und Kulturevents zur Verfügung

Wien (OTS) - Nachdem die Corona-Pandemie in den vergangenen zweieinhalb Jahren den Menschen Vieles abverlangt hat, kehrt nun langsam wieder etwas Ruhe ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, verrichten jedoch weiterhin Tag für Tag ihre Dienste und stellen ungebrochen das Gemeinwohl vor die eigenen Bedürfnisse an Ruhepausen, Urlaub und Erholung.

Gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus Kunst, Kultur und Sport setzte die Casinos Austria & Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe nun ein ganz besonderes Zeichen des Dankes: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik Landstraße, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Zentrale der Unternehmensgruppe im 3. Wiener Gemeindebezirk befindet, wurden mehr als 400 Tickets für besondere Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt.

„Wir möchten dem Team der Klinik Landstraße, stellvertretend für alle medizinischen und Pflegeeinrichtungen, unseren größten Respekt zollen, denn sie haben in dieser Krise schier Übermenschliches geleistet. Auch in Gesprächen haben wir immer wieder festgestellt, wie sehr ihr Engagement wertgeschätzt wird und freuen uns daher ganz besonders, diese Aktion gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern umsetzen und so eine schöne und entspannende Zeit ermöglichen zu können“, so Vorstandsdirektor Martin Škopek bei der symbolischen Übergabe an Direktion. Die Verteilung der Tickets an das medizinische Personal wird durch die Personalvertretung der Klinik Landstraße organisiert.

Zu den Events zählen etwa das Länderspiel des österreichischen Fußballnationalteams vs. Dänemark am 6. Juni 2022, oder das Konzert von „Rammstein“ Ende Mai im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Eintrittskarten stellten Partner wie der Tiergarten Schönbrunn, das Theater in der Josefstadt, das Museumsquartier Wien, das Burgtheater Wien, das Kunsthaus Wien, die Österreichische Nationalbibliothek, das Belvedere Wien sowie das Kunst- und Naturhistorische Museum Wien, und weitere Einrichtungen und Institutionen zur Verfügung.

Die Förderung von Kunst, Kultur, Humanitärem und Sport hat in der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe eine lange Tradition. Dabei spielen Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit eine zentrale Rolle, viele der Partnerschaften bestehen schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/die-unternehmensgruppe-sagt-danke

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Tel.: +43/1/79070 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ lotterien.at

Website: www.casinos.at www.lotterien.at



Gerlinde Wohlauf

Leitung Sponsoring & Medienkooperationen

Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Rennweg 44, A-1038 Wien

Tel.: +43/664/3800292

E-Mail: gerlinde.wohlauf @ lotterien.at

Website: www.casinos.at www.lotterien.at