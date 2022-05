Aktion gegen Hirscher-Haus ist Angriff auf das Eigentum

Hausbesetzung von Ex-Skistar Marcel Hirscher ist exzessiver Eingriff in die Freiheit des Eigentums. Leerstandszahlen entbehren seriöser Grundlage.

Wien (OTS) - Der als Protestaktion bezeichneten Hausbesetzung mangelt es an jeglichem Respekt vor dem Privateigentum. „Dass die Politik für derartige anarchistische Methoden Verständnis aufbringt, ist geradezu beängstigend“, so beurteilt ÖHGB-Präsident RA Dr. Martin Prunbauer die vor wenigen Tagen stattgefundene Aktion in der Stadt Salzburg. Ähnliche Aktionen gab es davor auch schon in anderen Bundesländern.

„Genauso gut könnten die Aktivisten bei nächster Gelegenheit einen Supermarkt besetzen und gegen die gestiegenen Lebensmittelpreise protestieren“, zeigt sich Prunbauer über eine bedenkliche Diskursverschiebung nach links entrüstet.

Spekulation sind für Prunbauer hingegen die kolportierten Zahlen über die angeblichen Leerstände: „Nach wie vor gibt es keine wissenschaftlich fundierte Definition von Leerstand. Denn Leerstand kann viele Gründe haben, so auch beispielsweise langwierige Verfahren für Gebäude in der Altstadtschutzzone.“

Mehr über den ÖHGB

Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB, www.oehgb.at) ist die größte freiwillige Interessenvertretung österreichischer Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer. Die Hauptaufgabe des ÖHGB besteht im Schutz und in der Förderung des Privateigentums sowie der Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der privaten ImmobilienbesitzerInnen. Die ca. 30.000 Mitglieder teilen sich auf die neun Landesverbände auf, die ihren Mitgliedern mit fundierten Rechts-, Steuer-, Versicherungs-, Bau- bzw. Finanzierungsberatungen und weiteren, umfangreichen Informations- und Serviceleistungen, zur Seite stehen. Darüber hinaus betreiben der ÖHGB und dessen Landesverbände im Interesse der Mitglieder aktive Standespolitik in der Interessenvertretung auf allen Ebenen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Haus- und Grundbesitz

Dr. Marie-Theres Ehrendorff

Pressesprecherin

Tel.: +43 676 3239 645

marie-theres.ehrendorff @ oehgb.at