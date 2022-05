Die Wiener Sozialen Unternehmen leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag: Sie tun Gutes und bieten Gutes

Am 23.5. stellen sie sich bei einer von arbeit plus Wien gemeinsam mit der Stadt Wien organisierten Messe öffentlichen Auftraggeber*innen vor.

Wien (OTS) - Ob Haushaltsreinigung oder Grünraumgestaltung, Reparaturdienstleistungen oder Recycling, Renovierungsarbeiten oder Catering-Service und noch vieles andere mehr – die Wiener Sozialen Unternehmen bieten eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen. Diese Leistungen erbringen sie gemeinsam mit ehemaligen Langzeitbeschäftigungslosen, die so einen befristeten Arbeitsplatz, Qualifizierung und Unterstützung auf dem Weg zurück in den Job erhalten. „ Wer Soziale Unternehmen beauftragt, bekommt qualitätsvolle Produkte und Dienstleistungen und leistet nicht zuletzt einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer wunderbaren Stadt “, erklärt Swantje Meyer-Lange, Vorsitzende von arbeit plus. Dachverband - Soziale Unternehmen Wien.

Am Montag 23.5., 14 bis 17 Uhr, stellen sich die Wiener Sozialen Unternehmen im Museumsquartier in einer von arbeit plus Wien gemeinsam mit der Stadt Wien organisierten Messe öffentlichen Auftraggeber*innen vor. Die Messe wird von Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, und Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, eröffnet. In einer Podiumsdiskussion mit Expert*innen wird über Soziale Vergabe gesprochen.

Soziale Vergabe bringt gerade für öffentliche Stellen gleich mehrere Vorteile:

qualitativ hochwertige Leistungen bzw. Produkte

Jobs nach Kollektivvertrag für Langzeitbeschäftigungslose, die dadurch den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt schaffen

Viele Betroffene beziehen Mindestsicherung: Durch die Anstellung werden sie von Transferleistungsbezieher*innen zu Steuerzahler*innen, die ihre Existenzsicherung wieder selbst bestreiten – so profitiert die öffentliche Hand doppelt.

„ Wir sind stolz darauf, dass schon einige Abteilungen in der Stadt Wien unsere Mitglieder als verlässliche Auftragnehmer*innen kennenlernen konnten und freuen uns auf weitere Kooperationen “, so Meyer-Lange.

Teilnahme auch für Spätentschlossene nur mit Anmeldung unter kommunikation@ma40.wien.gv.at

Mehr zu Wiener Sozialen Unternehmen auf https://www.arbeitplus-wien.at

arbeit plus. Dachverband – Soziale Unternehmen Wien

Der Dachverband vertritt seit 2001 Wiener Organisationen, die langzeitbeschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Die Interessenvertretung repräsentiert knapp 60 Betriebe und Beratungseinrichtungen, hinter denen 30 Trägerorganisationen stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Eva Schober

Öffentlichkeitsarbeit & PR

Taborstraße 24/18, 1020 Wien;

www.arbeitplus-wien.at

Tel. 01-720 38 80-15; 0664 811 92 02

Mail: e.schober @ arbeitplus-wien.at