Gemeinsames IT-Studienprogramm: Erfolgreiches Joint Degree von FH Technikum Wien und FH Kärnten geht in dritte Runde

Wien (OTS) - Im Wintersemester 2022 startet der dritte Jahrgang des Informationstechnologien-Joint Degrees von FH Technikum Wien und FH Kärnten. Das gemeinsame Studienprogramm bietet die Chance, IT-Kenntnisse an zwei Hochschulen zu erwerben – und beim Studieren die Vorteile der Großstadt Wien und der Natur in Kärnten zu genießen.

Seit Herbst 2020 bieten die FH Technikum Wien und die FH Kärnten einen gemeinsamen Bachelor-Studiengang im Bereich Informationstechnologien an. Im kommenden Wintersemester geht die erfolgreiche Kooperation in ihr drittes Jahr. Im ersten IT-„Joint Degree“ in Österreich verbinden die beiden Hochschulen Inhalte aus dem Bachelor-Studiengang Informatik der FH Technikum Wien und dem Bachelor-Studiengang Informationstechnologien der FH Kärnten. Bewerbungen sind noch bis Ende September möglich. Ausführliche Informationen über das gemeinsame Studienprogramm gibt es im Rahmen einer Online-Infosession am 9. Juni 2022 von 17–18 Uhr.

Studieren in Wien und Kärnten

Das Joint Degree-Programm richtet sich sowohl an Kärntner Studierende, die gerne ein Jahr in Wien verbringen wollen, als auch an Interessierte aus dem Großraum Wien, die von den ausgezeichneten Jobchancen am Industriestandort Kärnten profitieren wollen. „Die Nachfrage nach IT-Fachkräften ist ungebrochen. Mit diesem einzigartigen Studienmodell bieten wir den Studierenden die Möglichkeit, Kenntnisse in diesem Fachbereich an zwei Hochschulen zu erwerben und dabei die Vorteile der beiden Standorte zu nutzen“, sagt Harald Wahl, Leiter des Bachelor-Studiengangs Informatik an der FH Technikum Wien, wo die Studierenden die ersten beiden Semester des Joint Degrees absolvieren.

Wahl zwischen vier Studienzweigen

Im zweiten Studienjahr geht es an den Campus-Standorten in Villach und Klagenfurt der FH Kärnten weiter. Hier können sich die Studierenden für eine Spezialisierung in den Studienzweigen Geoinformation und Umwelt, Medizintechnik, Netzwerk- und Kommunikationstechnik oder Multimediatechnik entscheiden. „Neben einer maßgeschneiderten Ausbildung künftiger IT-Fachkräfte bieten wir mit dem Joint-Degree-Programm auch ein tolles Gesamtpaket im Hinblick auf die Freizeitmöglichkeiten in Kärnten“, sagt Thomas Klinger, Studiengangsleitung von IT Joint Degree an der FH Kärnten. Die Fachhochschule Kärnten bietet außerdem Support bei der Wohnungssuche und hilft den Studierenden dabei, Anschluss zu finden.

Das Berufspraktikum im 6. Semester kann bei einem der Partnerunternehmen der FH Kärnten absolviert werden, auch hier unterstützt die Fachhochschule bei Bedarf mit Kontakten. Für die Absolvent*innen bieten sich nach Abschluss des Studiums jedenfalls beste Jobaussichten – schließlich sind nicht nur in der wachsenden Industriesparte in Kärnten IT-Fachkräfte derzeit stark nachgefragt.

