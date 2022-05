18. Bezirk: Duo-Konzert „Klassische Frühlingsklänge“

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ konnte 2 erstklassige Instrumentalisten für ein gemeinsames Konzert im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) verpflichten: Am Donnerstag, 19. Mai, startet um 19.30 Uhr das Musik-Programm „Klassische Frühlingsklänge“ mit Qing-Zhao Chen (Violine) und Luca Monti (Klavier). An dem Abend ertönen Werke von Beethoven, Schubert, Schumann und weiteren Tonsetzern. Der Eintritt ist gratis. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Zählkarten für das Konzert sind im Büro der Bezirksvorstehung Währing im Amtsgebäude in der Martinstraße 100 im 1. Stock erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen. Infos über den Kultur-Verein „Initiative Währing“ im Internet: www.kulturinitiative18.at.

Allgemeine Informationen:

Violinistin Qing-Zhao Chen: www.chen.co.at/





Pianist Luca Monti: www.lucamonti.com/





Kultur-Termine im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/



