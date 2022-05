EINLADUNG BMBWF x FFG-Pressegespräch: „Spin-off Fellowship. Eine Erfolgsgeschichte.“ 19.05.2022, 09:15 Uhr

Mit Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek, FFG-GF Henrietta Egerth und Lignovations-GF und Fellow Martin Miltner

akademische Gründungen sind zentraler Bestandteil des Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Im Rahmen des Förderprogramms Spin-off Fellowships des BMBWF wurden bisher in drei Ausschreibungsrunden 91 Projekte eingereicht. Davon wurden 24 Projekte mit 8,7 Mio. Euro gefördert. Daraus sind bislang 13 Spin-offs entstanden. Das Programm wird von der FFG im Auftrag des BMBWF abgewickelt. Wie Unternehmensgründungen von jungen Forscherinnen und Forschern an Hochschulen und Forschungseinrichtungen weiter angekurbelt werden sollen, darüber informieren am:



Donnerstag, 19. Mai 2022, 09:15 Uhr

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1010 Wien



Martin Polaschek, BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Henrietta Egerth, Geschäftsführerin Österreichisch Forschungsförderungsgesellschaft FFG

Martin Miltner, CEO Lignovations GmbH (Fellow)



