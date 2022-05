Schmiedtbauer gratuliert neuem Landwirtschaftsminister Totschnig

Norbert Totschnig ist Top-Besetzung für Landwirtschaft in Österreich und Europa

Brüssel (OTS) - "Mit Norbert Totschnig wird heute ein absoluter Experte als neuer Landwirtschaftsminister angelobt. Er kennt unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe und die Regionen Österreichs, verfügt über eine unglaubliche Arbeitsmoral und Handschlagqualität und ist ein langjähriger Weggefährte und persönlicher Freund. Die Landwirtinnen und Landwirte können sich keine bessere Unterstützung in der Bundesregierung wünschen", sagt Simone Schmiedtbauer, Agrarsprecherin der ÖVP im Europaparlament, zur heutigen Angelobung von Norbert Totschnig als Landwirtschaftsminister.

"Norbert Totschnig hat jahrelange Erfahrung auf allen Ebenen der Agrarpolitik. Ich bin überzeugt, dass er auch im EU-Agrarministerrat wichtige Akzente für die Landwirtschaft in Österreich und Europa setzen wird. In den letzten Wochen und Monaten wurden die Herausforderungen gerade in der Agrarpolitik durch Putins Invasion und auch durch die steigende Inflation noch größer. Mit Norbert Totschnig haben wir für diese schwierigen Zeiten die richtige Vertretung in Österreich und Europa", sagt Schmiedtbauer und fügt hinzu: "Schon bisher habe ich eng mit Norbert Totschnig zusammengearbeitet. Auch in Zukunft werde ich ihn bestmöglich bei der Arbeit für unsere Landwirtinnen und Landwirte und unsere lebenswerten Regionen unterstützen." (Schluss)

