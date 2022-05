„We are Future“: Beim Fest der Lehrlinge wurden die besten niederösterreichischen Nachwuchskräfte vor den Vorhang geholt

Wir müssen gemeinsam dazu beitragen, mehr Menschen für die Lehre zu gewinnen“, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

St. Pölten (OTS) - „‘We are Future‘, das Motto der Veranstaltung könnte nicht passender sein. Ihr seid die Zukunft und eure Ausbildung bildet das Fundament für die Zukunft der niederösterreichischen Wirtschaft“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Fest der Lehrlinge im VAZ St. Pölten. „20.000 offene Stellen am niederösterreichischen Arbeitsmarkt zeigen, dass die Betriebe, dass die Wirtschaft dringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Mit eurer Ausbildung, mit der Lehre, habt ihr den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere gelegt“, ist WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker stolz auf den Fachkräftenachwuchs.

533 junge Menschen haben zwischen Dezember 2020 bis einschließlich November 2021 ihre Lehre mit Auszeichnung abgeschlossen. Darüber hinaus schnitten die NÖ Jungfachkräfte bei nationalen und internationalen Wettbewerben hervorragend ab. So holten die NÖ Teams bei den EuroSkills 2021 in Graz 1 x Gold, 2 x Silber und 2 x Bronze sowie bei den AustrianSkills Anfang des Jahres 14 Stockerlplätze.

LH Mikl-Leitner: Mit Fachwissen, Herz und Eifer

„Die NÖ Lehrlinge bestätigen bei Wettbewerben immer wieder, dass sie über alle Disziplinen hinweg mit Fachwissen, Herz und Eifer glänzen. Daher gilt ihnen, aber auch ihren Betrieben und Lehrlingsausbildnern, unser großer Dank für die Spitzenleistungen, die sie nicht nur bei den Skills, sondern Tag für Tag in ihrem Beruf leisten. Das zeigt, dass sich sowohl die blau-gelben Betriebe als auch deren Kunden auf unsere Fachkräfte verlassen können“, betont Mikl-Leitner.

Ecker: Duale Ausbildung ist beste Form der beruflichen Qualifikation

„Die Lehre hat Zukunft. Sie eröffnet jungen Menschen sämtliche Möglichkeiten. Fakt ist auch: Die duale Ausbildung ist die beste Form der beruflichen Qualifikation. Viele Länder beneiden uns darum“, weiß Ecker. Wirtschaftskammer und Land setzen bereits viele Maßnahmen, um diese praxisorientierte, zukunftsträchtige Ausbildung für junge Menschen noch attraktiver zu machen. Ein Beispiel ist der NÖ Talente Check. „Auch wenn die Lehrlingszahlen steigen und mittlerweile Vor-Corona-Niveau übertroffen haben, gilt es noch einiges zu tun, um das Image der dualen Ausbildung zu verbessern und dafür zu sorgen, dass noch mehr junge Menschen eine Lehre machen“, sind sich Ecker und Mikl-Leitner einig.

Zahlen, Daten, Fakten zur Lehre

Der Trend zur Lehre in NÖ ist deutlich im Steigen: Mit Stand Ende April ist die Zahl der Lehranfänger gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent gestiegen. Inklusive überbetrieblicher Ausbildungen befinden sich aktuell 5303 Lehrlinge im ersten Jahr. Mit Stand Ende April machen insgesamt 16.299 Menschen in NÖ eine Lehre. (April 2019: 15.538, April 2020: 15.979, April 2021:16.115). Ein Plus gibt es auch bei den Lehrbetrieben: 4381 im Vergleich zu 4309 im Jahr 2021.

