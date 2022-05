ARBÖ: „ADAC GT Masters“, „Dua Lipa-Konzert“ und Frauenlauf sorgen für Staus in der Obersteiermark und Wien

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende werden die Steiermark und Wien im Mittelpunkt der Stauberichterstattung stehen. Gründe dafür sind laut ARBÖ das „ADAC GT Masters“ in Spielberg sowie das Dua Lipa-Konzert und der österreichische Frauenlauf in der Bundeshauptstadt.

Fans von Super-Sportwagen kommen von Freitag, 20.05.2022, bis Sonntag, 22.05.2022, in der Obersteiermark auf ihre Kosten. „Der ADAC-GT-Master-Rennzirkus“ gastiert auf dem Red Bull Ring in Spielberg. 15 Teams mit Fahrzeugen von den fünf Herstellern AMG-Mercedes, Audi, BMW, Lamborghini und Porsche werden sich in jeweils einem einstündigen Rennen am Samstag und Sonntag messen. Zigtausende Zuschauer werden bei dem Motorsport-Ereignis erwartet. Viele davon werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Staus und lange Verzögerungen werden vor den Ausfahrten Knittelfeld-West, Zeltweg-Ost und Zeltweg-West auf der Murtal Schnellstraße (S36) und rund um das Renngelände nicht ausbleiben. „Wir raten auch baustellenbedingte Verzögerungen im Bereich Knoten St. Michael auf der Pyhrnautobahn (A9) und Semmering Schnellstraße (S6) einzuplanen. Interessierte an den Zeittrainings sollten früh aufbrechen, da die ersten Trainings am Freitag, Samstag und Sonntag bereits kurz nach 8 Uhr beginnen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: Österreichischer Frauenlauf sorgt für Straßensperren in Wien

Am kommenden Samstag, 22.05.2022, findet der österreichische Frauenlauf zum 34. Mal statt. Über 30.000 Teilnehmerinnen werden ab 9 Uhr auf der 5 Kilometer oder 10 Kilometer langen Strecken laufen oder sich im „Nordic Walking“-Schritt fortbewegen. Neben zu erwarteten Staus rund um den Prater, wie auf der Austellungsstraße, Handelskai oder Vorgartenstraße wird es auch zu Straßensperren kommen. „Die Meiereistraße wird zwischen 9 und 13 Uhr gesperrt sein. Auf der Stadionallee gilt an Wochenenden ohnehin ein Fahrverbot“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Teilnehmerinnen und Zuseherinnen und Zuseher sollten am besten mit den Öffis anreisen. Die U-Bahnlinie U2 hält mit der Station „Stadion“ in der Nähe des Start- und Zielbereiches.

Zwtl.: “Dua Lipa“ füllt Wiener Stadthalle und die Straßen rundherum

Am kommenden Montag, 23.05.2022, gastiert die britische Sängerin Dua Lipa in der Bundeshauptstadt. Ab 20 Uhr wird die 26-jährige im Rahmen ihrer „Future Nostalgia Tour 2022“ die Bühne der Halle D betreten. Durch den Abendverkehr werden Staus und längere Verzögerungen speziell auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel sowie den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Messebesucher, die mit dem eigenen Pkw anreisen, sollten zudem die generelle Kurzparkzone, die von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt, sowie die Anwohnerparkplätze, die exklusiv nur für Fahrzeugbesitzer mit dem „Stadthallen-Pickerl“ reserviert sind, beachten. „Als Parkplatz-Alternativen bieten sich die Märzparkgarage sowie die Stadthallengarage mit einer Veranstaltungspauschale für die Parkgebühr in Höhe von EUR 7,- sowie die Garage in der Lugner-City an. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle unter anderem mit der U6 oder den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 erreichbar“, rät der ARBÖ Informationsdienst abschließend.

