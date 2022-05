Generationenwechsel an der Spitze der FCG Vorarlberg

Iris Seewald wurde mit 100 % zur neuen Vorsitzenden gewählt

Koblach (OTS) - Beim Ordentlichen Landestag am 17. Mai 2022 in Koblach wurde Iris Seewald mit einem beeindruckenden Ergebnis von 100 % der Stimmen der Delegierten als Nachfolgerin des bisherigen Vorsitzenden Klaus Bitsche gewählt.

Ihre Stellvertreter Friedrich Dietrich (GPA), Andreas Hammerer (GÖD) und Thomas Kelterer (Younion) wurden ebenfalls mit größtmöglicher Zustimmung gewählt.

Iris Seewald dankte ihrem Vorgänger Klaus Bitsche für seine „wertvolle Arbeit“ und „langjährige freundschaftliche Verbundenheit“. Sie hat sich vorgenommen in der kommenden Periode das Profil der FCG in Vorarlberg weiter zu schärfen und deutlich zu machen, dass „für uns der Mensch im Mittelpunkt steht – mit all seinen Schattierungen“. Klaus Bitsche bedankte sich bei allen anwesenden Kolleginnen und Kollegen für ihr „großes Engagement in all den Jahren" und, dass sie mit ihm den „gemeinsamen Weg der gewerkschaftlichen Arbeit" gegangen sind.

FCG-Bundesvorsitzender Dr. Norbert Schnedl bedankte sich für den großartigen Einsatz aller Funktionärinnen und Funktionäre. „Die FCG ist deutlich stärker geworden und steht für werteorientierte Gewerkschaftspolitik“. Er beschrieb die aktuell schwierige Situation in Europa. Umso mehr setzt er auf „Optimismus und Zuversicht, um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen“. Er würdigte den „langjährigen und leidenschaftlichen gewerkschaftlichen Einsatz“ des bisherigen Vorsitzenden Klaus Bitsche und wünschte der neuen Vorsitzenden Iris Seewald und ihrem Team „alles Gute, viel Kraft und viel Erfolg für die Zukunft“.

Die Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Vorarlberg, Jessica Lutz, betonte in ihrer mitreißenden Ansprache an die zahlreichen Delegierten, dass es darum gehe „die FCG zu stärken und an einem Strang zu ziehen – gemeinsam können wir das alle schaffen“, rief die AK-Vizepräsidentin und überzeugte FCGlerin den Delegierten zu und sagte für die kommende Periode ihre volle Unterstützung zu.

