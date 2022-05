Vierter IMMY für Steindl & Herzel Immobilien

Die besten Makler Wiens 2021 gekürt

Wien (OTS) - Qualität setzt sich durch: Der renommierte IMMY-Award ging am Dienstagabend in Wien zum 4. Mal an Steindl & Herzel Immobilien.

Dynamisch, schnell und professionell: Steindl & Herzel Immobilien steht für konstantes Engagement und herausragende Professionalität bei Verkauf und Vermietung von Immobilien in Wien, Bezirk Mödling und Salzburg.

Die offizielle Bestätigung des jahrelangen Engagements bekräftigt den unermüdlichen Einsatz, der den Gründerinnen und seinem hochmotivierten Team einen erstklassigen Ruf weit über die Branche hinaus beschert hat.

Dem 2013 gegründeten Unternehmen der Juristinnen Isabel Steindl und Katja Herzel attestiert der jährliche vergebene, prestigeträchtige Preis erneut die konstante hervorragende Qualität aller Immobilien-Dienstleistungen.

"Wir freuen uns sehr! Dieses Feedback bestätigt unseren Weg, stets das Beste für unsere Kunden zu geben“, so die Gründerinnen in einer ersten Reaktion.

www.steindl-herzel.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Isabel Steindl

Geschäftsführerin

+43 699 17922029

steindl @ steindl-herzel.at



oder



Mag. Katja Herzel

Geschäftsführerin

+43 699 19335310

herzel @ steindl-herzel.at