e.GO Mobile eröffnet neuen Brand und Experience Store in Berlin

Der Brand Store befindet sich im Herzen der deutschen Hauptstadt am Kurfürstendamm 216.

Die Eröffnung folgt auf die erfolgreiche Enthüllung des e.wave X durch den globalen Markenbotschafter Neymar Jr.

Der Store bietet die Möglichkeit, das Fahrzeug und seine innovative Technologie live zu erleben, sowie Reservierungsoptionen und eine individuelle Beratung durch den e.GO Kundenservice

Nach der erfolgreichen Enthüllung des e.wave X in Berlin durch e.GO Mobile Markenbotschafter Neymar Jr. ist die neue Generation des e.GO ab sofort im neuen Brand Store am Berliner Kurfürstendamm zu sehen.

Der innovative, unabhängige deutsche Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile SE setzt mit seinen Brand Stores neue Maßstäbe für das Kundenerlebnis. "Für uns ist der Brand Store viel mehr als ein Ort, an dem wir unsere Autos ausstellen oder eine Probefahrt machen können. Es ist ein Ort, an dem wir mit unseren Kunden in Kontakt treten, mit denen wir eine gemeinschaftliche Vision der urbanen Mobilität der Zukunft teilen, um uns zu engagieren und gemeinsam etwas zu bewirken", erklärt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.

Der e.wave X ist nicht nur ein reines Transportmittel, er verkörpert einen Lifestyle. Der moderne, praktische und innovative Viersitzer passt in fast jede Parklücke und wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit entwickelt. Das 3D-Design, das Fahrverhalten, das Ladesystem und die smarten Bedienelemente des e.wave X bieten ein einzigartiges Nutzererlebnis. Der e.wave X soll eine urbane Reichweite von 240 km* erreichen, bei einer Spitzenleistung von 80 KW und einem Preis ab 24.990 Euro*, vor Abzug der Subventionen. Der e.wave X bietet die volle Bandbreite an Lademöglichkeiten und reicht von der normalen Haushaltssteckdose bis hin zum Schnellladen mit 11 kW. Das Fahrzeug ist mit einem 23-Zoll-Ultrawide-Cockpit Glasdisplay und einem großen digitalen Instrumenten-Display sowie vielen innovativen und vernetzten Funktionen ausgestattet..

e.GO Mobile verwendet für seine Fahrzeuge Materialien, die denen der Luftfahrtindustrie sehr ähnlich sind. Ein 3D-Aluminium-Spaceframe-Design mit einer innovativen Polymer-Außenhülle, bei der sich die Farbe durch das gesamte Material zieht, so dass Kratzer und Dellen kaum sichtbar sind. Darüber hinaus ist das Fahrzeug-Exterieur einfacher zu warten und zu reparieren, bietet aber auch die Möglichkeit, das Äußere zu verändern (Re-Skinning), um die Farbe eines Fahrzeugs immer wieder anzupassen.

Im neuen Brand Store am Berliner Kurfürstendamm 216 können Besucher die e.GO-Automobilbauweise und das neue Modell e.wave X erleben und auch direkt vor Ort reservieren. Der Brand Store ist von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1819768/eGO_Mobile_1.jpg

