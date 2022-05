Das war die salz21 – Zukunft am Fluss!

Zukunft schauen und Inspiration mitnehmen

Am 11. und 12. Mai fand im Messezentrum Salzburg die erste salz21 statt. Wenn man wollte, konnte man dabei in die Zukunft schauen und Inspiration für das eigene Unternehmen mitnehmen. Gegliedert in die Themen AI & Robotics, Business Innovation, Startups & Investors sowie Life Science konnte sich jede Branche wieder finden. Der Travel Industry Club (TIC) und der Verband Internet Reisevertrieb (VIR) organisierten dabei 3 Think Tank Sessions, eine Paneldiskussion sowie die TIC/VIR Start-Up Night. Der interdisziplinäre und branchenübergreifende Charakter der salz21 ist besonders hervorzuheben. Besucher:innen konnten dabei über den Tellerrand hinausblicken und in Erfahrung bringen, was die anderen so machen.

Think Tank mal 3

Markus Heller von der Unternehmensberatung Fried & Partner aus München moderierte für den TIC 3 Think Tank Sessions zu den Themen Data Analytics, Zukunft des Reisens und Post Corona Customer Experience. Arno Scharl von Weblyzard Technology wies in seinem Impulsreferat auf die Integration von verschiedenen Datenquellen hin, um sinnvolle Aussagen zu entickeln. Auf ihrem Visual Analytics Dashboard bietet Weblyzard die Möglichkeit, Geschichten mit Daten zusammenzustellen und zu erzählen. Das Thema Nachhaltigkeit stand im Zentrum der Ausführungen von Günter Excel von Realizing Progress. Dieser setzt im impulse4travel-Manifest zur Zukunft des Tourismus 8 Schwerpunkte, um nicht nur einen nachhaltigen Tourismus zu gewährleisten, sondern vor allem auch dessen Resilienz zu stärken. Das Manifest steht als pdf-Download unter diesem Link zur Verfügung. Marc Schönfeld von numa präsentierte Self-Service-Technologie und wie sich diese Anwendungen auf die Customer Experience auswirken. Es wird in Zukunft mehr Self-Service Angebote für die Gäste geben müssen. Darüber hinaus sind Einsparungspotenziale durch die Automatisierung von Prozessen zu beachten.

Tourismus neu denken?

Die Zukunft war dann auch Thema der Panel Diskussion rund um die Frage ob und wie der Tourismus neu gedacht werden muss. Die Expert:innen waren sich darin einig, dass ein kollaboratives Modell zukünftig dem kompetitiven vorzuziehen ist. Bettina Ganghofer vom Flughafen Salzburg plädierte für mehr Intermodularität. „Bahn und Flug sind keine Wettbewerber, sondern beide Teil der Lösung“ meinte sie. Daniel Huber von moodley industrial design präsentierte eine intermodulare Lösung die für Siemens entwickelt wurde. Das Transportwesen als Rückgrad des Tourismus wird sich zukünftig hin zu einer integrierten Mobilitätslösung entwickeln müssen. Technologie und Natur sind kein Gegensatz, meinte Dennis Pregesbauer, zuständig für den Next Level Tourism bei der ÖW. Die Technologie versteht er als unverzichtbaren Beitrag zur Nachhaltigkeit. Gernot Hörwertner, Unternehmenssprecher der Salzburg Land Tourismus verwies in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass sich Wandern, Radfahren und andere Formen der Bewegung in der Natur großen Zuspruchs erfreuen und eine Renaissance erleben. Wir müssen agiler werden und uns auf neue Entwicklungen einstellen damit der Tourismus Zukunft hat.

Innovation

Den Abschluss der salz21 bildete die TIC/VIR Start-Up Night, bei der fünf Gründer:innen aus Österreich ihre Ideen präsentierten. Am Ende der Pitches stimmte das Publikum ab und kürte dieses Jahr erstmalig zwei erste Plätze, über die sich Barbara Pölzleithner von hublz und Barbara Prodinger von LIVIAR freuen konnten. Der zweite Platz ging an Andreas Miedaner und Erek Stoisser von SDI*Rating, die noch auf einen Platz im Finale hoffen können. NeedNect Solutions und Plabba Life lieferten ebenfalls spannende Pitches!

Innovation und damit die Start-Up Szene standen bei der salz21 insgesamt im Mittelpunkt des Geschehens. Neben der Start-Up Night veranstaltete The Grow die Future Night und sowohl Start Up Salzburg also auch Tech2b Inkubator waren mit Präsentationen vor Ort vertreten. „Hier wird nicht theoretisiert, sondern angepackt und getan“, meinte Alexander Kribus, Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH. Die nächste salz21 findet vom 15. bis 16. März 2023 statt.

Der Autor:

Harald Hafner ist Präsident des Travel Industry Clubs und seit mehr als 40 Jahren in der Reiseindustrie tätig. Neben dem Start im Operativen landete er bald im Sales & Marketing, dabei auch bei Hilton und im Destination Management. Dann gründete er auch das eigene Unternehmen hotmama. Das steht für Hospitality & Tourism Marketing Management. Er versteht sich als Marketing- und Vertriebsexperte im Tourismus, seit 1990 ist er auch Vortragender, Trainer und Coach an Kollegs, Akademien und Fachhochschulen.

