Tiere in Gefahr: Prinzessin Laurentien unterstützt UNODC und NHM, um auf Wildtierkriminalität aufmerksam zu machen

Wien (OTS) - Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat heute im Naturhistorischen Museum Wien (NHM Wien) ein Kinderbuch präsentiert, das Bewusstsein für Wildtierkriminalität und andere Verbrechen mit Auswirkungen auf die Umwelt schärft.

Vita, ein junges Mädchen, das auf einer Insel Schiffbruch erlitten hat, und Scooter, eine fiktive UNODC-Figur vom Planeten Zorb, dessen besondere Fähigkeit „Teamarbeit“ ist, folgen in einem neuen Kinderbuch mit dem Titel Animals in Danger: Vita and Scooter on a mission (Tiere in Gefahr: Vita und Scooter auf Mission) den Hilferufen von bedrohten Tieren auf der ganzen Welt.

Das Buch behandelt Themen wie Wildtierkriminalität, Klimawandel und Plastikverschmutzung, und seine Charaktere erzählen die Geschichte, wie wir zusammenarbeiten können, um Verbrechen, die sich auf die Umwelt auswirken, zu verhindern und zu bekämpfen. Animals in Danger enthält auch eine Reihe von Übungen und Leitfragen, die Kindern helfen sollen, Problemstellungen mit Ethik und Integrität anzugehen.

Animals in Danger wurde gemeinsam von HRH Prinzessin Laurentien aus den Niederlanden und Lotte Stegeman, ebenfalls niederländische Staatsbürgerin, verfasst. Beide Frauen sind Kinderbuchautorinnen, wobei HRH Princess Laurentien für die beliebte „Mr. Finney“ Buchreihe bekannt ist. In ihren Rollen als Sonderbeauftragte für Alphabetisierung und Entwicklung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und Präsidentin der internationalen Naturschutzorganisation Fauna and Flora International setzt sich Prinzessin Laurentien aktiv gegen Analphabetismus und für Nachhaltigkeit und Naturschutz ein. Lotte Stegeman arbeitet seit Jahren, auch mit Prinzessin Laurentien, an verschiedenen Projekten zum Schutz von Wildtieren und Bewusstseinsschaffung.

Heute wurde das Buch bei den Vereinten Nationen in Wien offiziell vorgestellt. Anschließend lasen Prinzessin Laurentien und Frau Stegeman bei einer Veranstaltung im Wiener Naturhistorischen Museum Teile des Buches vor, und Kinder von der Vienna International School im Alter von 8 bis 11 Jahren hatten in einem Workshop am Deck 50 des NHM Wien die Möglichkeit, beschlagnahmte Wildtierprodukte auf Fingerabdrücke zu testen, zuzuordnen welche Wildtierprodukte von welchen Tieren stammen und Ideen auszutauschen, was sie tun können, um Wildtierkriminalität zu verhindern. Der Workshop wurde von Wissenschaftler*innen des Museums – Dr. Silke Schweiger, Prof. Dr. Frank Zachos und das Deck 50-Team – mit Unterstützung des Teams von United Nations Office on Drugs and Crime gestaltet.

„Wir sind begeistert, dass UNODC und das NHM das Potential von Kindern erkennen und fördern, Veränderungen anzustoßen. Die Liebe der Kinder zur Tierwelt kommt oft von selbst. Mit diesem Buch möchten wir Kindern helfen, ihren moralischen Kompass zu schärfen und den (generationenübergreifenden) Dialog über Maßnahmen zum dringenden Thema Wildtierkriminalität zu fördern“, betonten Prinzessin Laurentien und Lotte Stegeman.

„Es ist eine Freude, dieses neue Buch über Wildtierkriminalität und Artenschutz heute im Naturhistorischen Museum Wien präsentieren zu können. Das Thema liegt uns als Wissenschaftsinstitution sehr am Herzen. Unsere Forscherinnen und Forscher leisten wertvolle Arbeit in diesem Bereich und kooperieren eng mit verschiedenen Organisationen. Neben der Wissenschaft ist auch die Vermittlung an die Öffentlichkeit, vor allem an junge Menschen, wichtig“, sagt Dr. Andreas Kroh, stellvertretender Wissenschaftlicher Geschäftsführer des NHM Wien.

Das NHM Wien ist seit Jahren in den Bereichen Wildtier-Monitoring, molekulare Systematik, Wildtierforensik, Phylogeographie und Biodiversitätsforschung tätig. Mit mehr als 30 Millionen Objekten verfügt das Museum auch über international relevante zoologische und botanische Sammlungen, aus denen Referenzdatenbanken für die Bekämpfung von Wildtierkriminalität erstellt werden können. Als eine der größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen Österreichs nimmt das NHM Wien eine führende Rolle im Bereich der Prävention von Wildtierkriminalität ein und arbeitet unter anderem aktiv mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zusammen. Wildtierkriminalität wird in den Ausstellungen des NHM Wien ausführlich behandelt, z.B. in Form einer Artenschutzvitrine in Saal 27 oder eindrucksvollen Bildern in der Nashornvitrine (Saal 35). Darüber hinaus bietet das NHM Wien eine Plattform für Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit durch Vorträge, Radiointerviews und Filme zum Thema Wildlife Crime und sensibilisiert die Bevölkerung für das Thema. Auch in Zukunft wird es am Deck 50 Workshops für Kinder und alle Altersklassen geben.

Das Buch Animals in Danger des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ist eine gemeinsame Initiative von Experten, die sich mit Verbrechen, die sich auf die Umwelt und das Klima auswirken, und der Aufklärung über Korruptionsbekämpfung und Jugendförderung befassen. Im Buch werden Kernelemente des Mandats von UNODC angesprochen wie zum Beispiel die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption. Die „Zorbs“ sind von UNODC kreierte Figuren vom Planeten Zorb mit besonderen Fähigkeiten, die darauf abzielen Kindern Maßnahmen vorzustellen, die sie ergreifen können, um zum Schutz unserer globalen Gemeingüter beizutragen.

Animals in Danger ist jetzt online auf Englisch, Französisch, Holländisch, Mongolisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar. Arabisch wird in Kürze hinzugefügt.





