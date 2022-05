Ernst D. Koschier-Ladstätter wird neuer Kärntner MFG-Landesparteiobmann

Klagenfurt, Wien (OTS) - Ernst D. Koschier-Ladstätter stammt aus einer Kärntner Unternehmerfamilie und hat viele Jahrzehnte Wirtschaftserfahrung. Der gebürtige Friesacher ist Unternehmensberater und gründete erfolgreich einige Firmen und war auch als Businessangel tätig.

„Ich werde als interimistischer Landesparteichef die Expansion in Kärnten weiter vorantreiben und die Partei für die Landtagswahlen optimal vorbereiten. Es ist mir wichtig, sicherzustellen, dass die MFG nicht von außen unterwandert wird und dass demokratische Strukturen innerhalb der Partei respektiert und gelebt werden”, so der engagierte Politikeinsteiger. Koschier-Ladstätter folgt damit Landesparteiobmann Todor-Kostic nach. Dieser wurde vergangener Woche - auf Basis eines einstimmigen Vorstandsbeschlusses - wegen parteischädigenden Verhaltens mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als Interims-Landesparteiobmann enthoben.

Ein Teamplayer

„Wir sind froh, dass wir mit Koschier-Ladstätter einen engagierten Teamplayer an Bord haben”, so Bundesparteiobmann RA Dr. Michael Brunner. “Er ist nicht verbandelt mit den Reichen und Schönen am Wörthersee und ein geradliniger und bodenständiger Mensch, der auch die Sorgen der Menschen, die nicht auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind, ernst nimmt und zuhört.“



