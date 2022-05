„Erinnern Sie sich an Anton Karas?“ im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) findet am Donnerstag, 19. Mai, ab 19.00 Uhr, ein Konzert mit dem Titel „Erinnern Sie sich an Anton Karas?“ statt. Karas war Zither-Spieler und -Komponist, der die Musik für den Film „Der dritte Mann“ schrieb. In seiner Jugend lebte Anton Karas (1906 – 1985) im 20. Bezirk in der Leystraße 46. An dem Abend tragen „Peter Illavsky und sein Ensemble“ zur Freude der Zuhörerschaft bekannte und weniger vertraute Melodien des aus der Brigittenau stammenden Zither-Künstlers vor. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum sind willkommen. Die Gäste haben die aktuellen Corona-Bestimmungen zu beachten. Organisator des durch den Bezirk unterstützten Konzerts ist der „Kulturverein Vienna Royal Philharmonic“. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlich arbeitenden Museumsleiter, Richard Felsleitner, per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Zither-Musikus Anton Karas (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Anton_Karas

Anton-Karas-Gedenktafel (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Anton-Karas-Gedenktafel

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

