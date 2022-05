Volkshilfe NÖ: 500 MitarbeiterInnen beim gemeinsamen Tag

MitarbeiterInnen-Tag mit Ehrung langjähriger MitarbeiterInnen und PensionistInnen

Wiener Neustadt (OTS) - Rund 500 hauptamtliche MitarbeiterInnen der Volkshilfe NÖ und ihrer gemeinnützigen BetriebsgmbH SERVICE MENSCH trafen sich am Samstag, 14. Mai 2022 nach zwei Jahren Pandemie wieder zum MitarbeiterInnen-Tag im Schwechater Multiversum. Im Mittelpunkt standen der gemeinsame Informationsaustausch und das Miteinander.

So gab es nach einem fachlichen Informationsteil am Vormittag, gute Stimmung bei Musik und Kabarett. Verlosungen lockerten das Programm auf. Hauptpreis war ein Hyundai i10, der an die soziale Alltagsbegleiterin Dagmar Mitterer vom Pflege- und Betreuungsteam der Sozialstation St. Valentin ging.

Volkshilfe NÖ Präsident Prof. Ewald Sacher, Geschäftsführer Gregor Tomschizek, ProkuristInnen Maria Panzenböck-Stockner, Wolfgang Scharmitzer und Peter Rehak freuten sich über hochrangige Gäste wie Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Sozialstadträtin Vera Edelmayer und Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser.

Aufgrund der Pandemie fällt heuer auch die Jubiläumsschifffahrt aus. Deshalb wurde die Ehrung der langjährigen MitarbeiterInnen und PensionistInnen erstmals im Rahmen des MitarbeiterInnen-Tages durchgeführt.

Die Volkshilfe NÖ besteht seit 1947. In ihrer gemeinnützigen Betriebsgesellschaft SERVICE MENSCH GmbH sind derzeit über 1.700 Frauen und Männer angestellt. Sie sind in den Bereichen Angebote für SeniorInnen sowie Kids & Family, Arbeit & Integration und Verwaltung tätig.

Fotos & mehr: www.noe-volkshilfe.at/presse

