Die Central European University CEU nimmt zum ersten Mal mit 30 Stationen an der Langen Nacht der Forschung teil

Tour Tipp 3: Lernen Sie den Campus der Central European University (CEU) in Wien kennen und kommen Sie am Freitag, 20. Mai 2022, von 17:00 bis 23:00 Uhr in den 10. Bezirk!

Wien (OTS) - Die CEU ist seit 2019 in der Quellenstrasse 51 im 10. Bezirk ansässig und forscht hier in den verschiedensten Disziplinen. Diese Fülle an Forschungsthemen und Projekten können Sie im Rahmen eines umfangreichen Programmes mit 30 Stationen an der CEU erleben: Mitmachstationen, Laborführungen, Filmvorführungen mit kurzen Dokumentarfilmen und vielfältige Vorträge. Die Mitmachstationen befinden sich im Auditorium der CEU und im daneben liegenden Glass Room. Die Filmvorführungen und Vorträge finden in den Räumen D-001 und D-002 statt. Alle Räume sind barrierefrei zugänglich.

Forscher*innen des Departments für Kognitionswissenschaften und des Cognitive Development Center, des Departments für Netzwerk- und Datenwissenschaften, des Departments für Volks- und Betriebswirtschaft und des Departments für Umweltwissenschaften und -politik werden ihre jüngsten Projekte und neueste Forschungsergebnisse präsentieren. Das Studienprogramm Nationalismusforschung und die Plattform für Visual Studies werden Dokumentarfilme präsentieren, die im Anschluss mit den Filmemacher*innen und Studierenden diskutiert werden können. Das vollständige Programm finden Sie unter Central European University - #LNF22 Lange Nacht der Forschung 202 (Englisch: Long Night of Research | Events (ceu.edu)

Ab 15:30 wird die Musikgruppe Duo-Lia im Cafe Estratto spielen (das Cafe ist für Gäste zugänglich, Eintritt frei).

Rückfragen & Kontakt:

CEU PU - Central European University

Mag. Michaela C. Topolnik, MA / Senior External Relations Manager

+43 676 886 49216 / topolnikm @ ceu.edu / www.ceu.edu